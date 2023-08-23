Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера

София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера

23 августа 2023 10:35
София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Первая часть фантастического боевика о борьбе за будущее галактики выйдет в декабре.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер и анонсировал дату выхода фантастического боевика «Мятежная Луна» Зака Снайдера.

Действие развернется в футуристичной вселенной, где космическое королевство Империум во главе с деспотичным правителем Балисарием (Фра Фи) постепенно берет под свой контроль все свободные миры. Согласно официальному синопсису, «когда тиран совершает нападение на мирную колонию, расположенную у края галактики, таинственная женщина Кора (София Бутелла), живущая среди местных поселенцев, оказывается их последней надеждой на спасение. Получив задание найти бойцов, которые согласятся бросить вызов Империуму, Кора собирает небольшую группу из аутсайдеров, повстанцев, крестьян и сирот войны, жаждущих найти искупление и отомстить. Тень армии королевства опускается на луну Вельда, которой суждено стать полем битвы за судьбу галактики и местом становления настоящих героев».

В фильме также снялись Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Рэй Фишер и другие.

Изначально Снайдер разрабатывал «Мятежную Луну» как проект в рамках вселенной «Звездных войн», но позже трансформировал ее в самостоятельное произведение. По словам режиссера, картина была вдохновлена не только «Звездными войнами», но и работами культового японского режиссера Акиры Куросавы. Снайдер надеется, что в будущем «Мятежная Луна» станет основой для целой франшизы.

«Мятежная Луна» будет состоять из двух частей, получивших названия A Child of Fire («Дитя огня») и The Scargiver («Тот, кто оставляет шрамы»). Первая из них выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года, а вторая — 19 апреля 2024 года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь» Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь» Читать далее 23 августа 2023
Иван Янковский ведет уличные войны на фоне упадка СССР в трейлере сериала «Слово пацана» Иван Янковский ведет уличные войны на фоне упадка СССР в трейлере сериала «Слово пацана» Читать далее 23 августа 2023
Не оторваться: 5 новых фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Не оторваться: 5 новых фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Читать далее 23 августа 2023
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры Читать далее 23 августа 2023
София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера Читать далее 23 августа 2023
«Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре «Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре Читать далее 23 августа 2023
Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля» Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля» Читать далее 23 августа 2023
Дочь советского ученого получает опасные способности в трейлере триллера «Телекинез» Дочь советского ученого получает опасные способности в трейлере триллера «Телекинез» Читать далее 23 августа 2023
Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка» Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка» Читать далее 22 августа 2023
10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime 10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime Читать далее 22 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше