София Бутелла сражается за свою планету в эпичном трейлере «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер и анонсировал дату выхода фантастического боевика «Мятежная Луна» Зака Снайдера.

Действие развернется в футуристичной вселенной, где космическое королевство Империум во главе с деспотичным правителем Балисарием (Фра Фи) постепенно берет под свой контроль все свободные миры. Согласно официальному синопсису, «когда тиран совершает нападение на мирную колонию, расположенную у края галактики, таинственная женщина Кора (София Бутелла), живущая среди местных поселенцев, оказывается их последней надеждой на спасение. Получив задание найти бойцов, которые согласятся бросить вызов Империуму, Кора собирает небольшую группу из аутсайдеров, повстанцев, крестьян и сирот войны, жаждущих найти искупление и отомстить. Тень армии королевства опускается на луну Вельда, которой суждено стать полем битвы за судьбу галактики и местом становления настоящих героев».

В фильме также снялись Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Рэй Фишер и другие.

Изначально Снайдер разрабатывал «Мятежную Луну» как проект в рамках вселенной «Звездных войн», но позже трансформировал ее в самостоятельное произведение. По словам режиссера, картина была вдохновлена не только «Звездными войнами», но и работами культового японского режиссера Акиры Куросавы. Снайдер надеется, что в будущем «Мятежная Луна» станет основой для целой франшизы.

«Мятежная Луна» будет состоять из двух частей, получивших названия A Child of Fire («Дитя огня») и The Scargiver («Тот, кто оставляет шрамы»). Первая из них выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года, а вторая — 19 апреля 2024 года.