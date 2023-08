Он вам не букашка: 5 фактов о супергерое Синем Жуке

Изначально Синий Жук — это герой без суперспособностей

Первородный Синий Жук — герой по имени Дэн Гаррет, который появился на страницах одноименного комикса издательства Fox Comics Mystery Men Comics № 1 в далеком 1939 году. Оригинальная биография персонажа гласит, что Дэн — сын полицейского, убитого на задании преступником. Травмированный потерей родителя герой вырос и решил пойти по его стопам. Не имевший никаких суперспособностей, Дэн все же умудрялся быть самым эффективным сотрудником правопорядка. В этом ему помогали пуленепробиваемый костюм, а также вызывающий суперсилу «2-X витамин», разработанный соседом-фармакологом. Как и Зеленый Шершень, Синий Жук любил подписываться на месте своего геройства, а его фирменным знаком стал скарабей.

В такой версии Синий Жук просуществовал 60 выпусков комиксов. Во время Второй мировой войны Гаррет стал правительственным агентом, который путешествовал по разным странам с секретными государственными миссиями.

Синий Жук

Биография и личность Синего Жука менялись несколько раз

В середине 60-х права на оригинальный комикс перешли издательству Charlton Comics, которое сохранило за существующим героем только его имя, в котором помимо «р» теперь задублилась и «т», — Дэн Гарретт. В новой версии комикса Дэн стал археологом, который обретал суперспособности от мистического скарабея, найденного во время раскопок в Египте. Теперь Дэн умел летать, обрел сверхсилу и умение генерировать энергетические взрывы. А чтобы превратиться из рядового человека в супергероя Синего Жука, ему было достаточно просто произнести заклинание «Кажи Дха!».

Несмотря на полное переосмысление персонажа, в новой версии он просуществовал недолго — уже в 1966 году его вновь отменили и переизобрели заново.

Юные Титаны: Контракт Иуды

Синим Жуком может стать каждый (почти каждый)

Вопреки существованию оригинальных Дэнов Гарреттов — первых носителей гена Синего Жука, супергерой не ограничивается образами только этих персонажей. Когда права на комикс оказались у DC в середине 80-х, его снова подвергли основательной трансформации. Так на свет появился подросток Хайме Рейес, проживающий с родителями в штате Техас. Однажды по чистой случайности к нему прицепляется обладающий суперсилой скарабей, который превращает обычного школьника в нового Синего Жука.

Именно в версии Рейеса история супергероя будет рассказана в предстоящем фильме пуэрториканца Анхеля Мануэля Сото со звездой сериала «Кобра Кай» Шоло Маридуэнья.

Синий Жук

Синий Жук занимает не последнее место в массовой культуре

Пусть этот супергерой не так растиражирован в массовой культуре, как Капитан Америка или Бэтмен, но его история была представлена в самых разных формах на радио, телевидении и даже гейминге. Так, персонаж появлялся в шести видеоиграх: Batman: The Brave and the Bold, Injustice 2, Lego Batman 3: Beyond Gotham и Lego DC Super-Villains, Teeny Titans, Infinite Crisis, DC Universe Online и DC legends.

На телевидении его можно было встретить в таких сериалах, как Young Justice, анимационных проектах «Лига Справедливости против Юных Титанов» и «Юные Титаны: Контракт Иуды», и даже шоу «Тайны Смолвиля». А на радио Синий Жук впервые прозвучал еще осенью 1940 года в исполнении актера Фрэнка Лавджоя.

Лига Справедливости против Юных Титанов

Синий Жук входит в топ-100 лучших героев комиксов

В 2009 году популярный сайт IGN, посвященный компьютерным играм и комиксам, составил список самых популярных супергероев комиксов, состоящий из 100 позиций. Синий Жук занял почетное 61-е место.

Таким образом, он обошел, например, таких хитовых персонажей, как Блэйд, Женщина-невидимка, Скотт Пилигрим, Люк Кейдж и Лунный рыцарь. Но уступил Аквамену, Соколиному глазу, Черной пантере, Флэшу и Доктору Стрэнджу.