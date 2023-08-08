Режиссер Дэвид Эйр сообщил о намерении выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

Дэвида Эйра не отпускает идея выпустить режиссерскую версию первого «Отряда самоубийц» и, судя по свежим комментариям кинематографиста, он стал еще на шаг ближе к заветной цели. На прошлой неделе раскритикованный кинокомикс отпраздновал свою седьмую годовщину, поэтому постановщик снова вышел на связь. Отвечая на вопросы в одной из соцсетей, Эйр заявил, что в выпуске режиссерского монтажа «Отряда самоубийц» заинтересован также нынешний творческий руководить супергеройской франшизы Джеймс Ганн. По словам Эйра, последний лично сообщил ему об этом, однако особых иллюзий насчет переиздания постановщик не строит — он понимает, что Ганну лучше создавать свою киновселенную DC и не ввязываться в старые студийные драмы. Тем не менее, это не исключает, что однажды режиссерская версия Эйра все-таки увидит свет:

«Я абсолютно уверен, что моя версия фильма, которую зрители еще не видели, намного качественнее студийного варианта. Она выглядит гораздо более правдоподобной и органичной. И Джеймс Ганн даже как-то сказал мне, что пора бы уже выпустить ее. Но этот человек полностью заслуживает того, чтобы запустить собственную киновселенную DC, не ввязываясь в лишние драмы, связанные со старыми проектами».

Оригинальный «Отряд самоубийц» вышел летом 2016 года, будучи разгромлен критиками и зрителями (рейтинг на Rotten Tomatoes — 26%). При этом в мировом прокате фильм заработал солидные $746,8 млн. Многие связывают творческий провал с тем, что прошлое руководство студии Warner Bros. вмешалось в монтаж.

В 2021 году состоялась премьера «Отряда самоубийц: Миссия навылет», который снял упомянутый Ганн. Картина была выпущена в разгар пандемии по гибридной модели (одновременно в кинотеатрах и на стриминге), поэтому кассовые сборы оказались значительно ниже (общемировые — $168,7 млн), зато критикам фильм очень понравился (рейтинг на Rotten Tomatoes — 90%).