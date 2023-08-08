Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер Дэвид Эйр сообщил о намерении выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

Режиссер Дэвид Эйр сообщил о намерении выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

8 августа 2023 16:44
Режиссер Дэвид Эйр сообщил о намерении выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

Эту инициативу поддержал новый руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн.

Дэвида Эйра не отпускает идея выпустить режиссерскую версию первого «Отряда самоубийц» и, судя по свежим комментариям кинематографиста, он стал еще на шаг ближе к заветной цели. На прошлой неделе раскритикованный кинокомикс отпраздновал свою седьмую годовщину, поэтому постановщик снова вышел на связь. Отвечая на вопросы в одной из соцсетей, Эйр заявил, что в выпуске режиссерского монтажа «Отряда самоубийц» заинтересован также нынешний творческий руководить супергеройской франшизы Джеймс Ганн. По словам Эйра, последний лично сообщил ему об этом, однако особых иллюзий насчет переиздания постановщик не строит — он понимает, что Ганну лучше создавать свою киновселенную DC и не ввязываться в старые студийные драмы. Тем не менее, это не исключает, что однажды режиссерская версия Эйра все-таки увидит свет:

«Я абсолютно уверен, что моя версия фильма, которую зрители еще не видели, намного качественнее студийного варианта. Она выглядит гораздо более правдоподобной и органичной. И Джеймс Ганн даже как-то сказал мне, что пора бы уже выпустить ее. Но этот человек полностью заслуживает того, чтобы запустить собственную киновселенную DC, не ввязываясь в лишние драмы, связанные со старыми проектами».

Оригинальный «Отряд самоубийц» вышел летом 2016 года, будучи разгромлен критиками и зрителями (рейтинг на Rotten Tomatoes — 26%). При этом в мировом прокате фильм заработал солидные $746,8 млн. Многие связывают творческий провал с тем, что прошлое руководство студии Warner Bros. вмешалось в монтаж.

В 2021 году состоялась премьера «Отряда самоубийц: Миссия навылет», который снял упомянутый Ганн. Картина была выпущена в разгар пандемии по гибридной модели (одновременно в кинотеатрах и на стриминге), поэтому кассовые сборы оказались значительно ниже (общемировые — $168,7 млн), зато критикам фильм очень понравился (рейтинг на Rotten Tomatoes — 90%).

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
На BUBBLE Weekend был презентован фильм «Майор Гром: Игра» На BUBBLE Weekend был презентован фильм «Майор Гром: Игра» Читать далее 8 августа 2023
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Читать далее 8 августа 2023
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Читать далее 9 августа 2023
7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы 7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы Читать далее 6 августа 2023
Самураи, копы и археологи: 10 лучших боевиков всех времен Самураи, копы и археологи: 10 лучших боевиков всех времен Читать далее 7 августа 2023
Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня» Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня» Читать далее 8 августа 2023
Демон терроризирует школьниц в трейлере хоррора «Заклятие. Зло внутри» Демон терроризирует школьниц в трейлере хоррора «Заклятие. Зло внутри» Читать далее 8 августа 2023
Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Читать далее 9 августа 2023
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Читать далее 9 августа 2023
Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Читать далее 5 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше