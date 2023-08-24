Сегодня в российский прокат выходит новый экшен-триллер с Лиамом Нисоном «Заложники»

Сегодня, 24 августа, в российский прокат выходит экшен-триллер «Заложники» с Лиамом Нисоном в главной роли.

По сюжету, успешный предприниматель Мэт Тернер (Нисон) совершает свой ежедневный утренний ритуал, подвозя сына (Джек Чемпион) и дочь (Лилли Аспелл) в школу. Внезапно в его машине раздается звонок. Сняв трубку, герой слышит голос незнакомого человека, который сообщает Мэту, что под его креслом установлена бомба. Устройство взорвется, если он попытается выйти из машины или его анонимный недоброжелатель нажмет на кнопку детонации. Единственный способ выжить — принять участие в смертельной игре, которая будет стоить жизни многим людям. Попав в безвыходное положение, герой соглашается на условия преступника ради спасения своих детей. Он встает на смертельно опасный путь, который выведет его далеко за рамки закона.

В фильме также снялись Эмбет Дэвидц, Мэттью Модайн, Нома Думезвени и другие. Режиссером картины выступил Нимрод Антал, ранее работавший над популярным сериалом «Очень странные дела» и драмой «Контроль», которая была удостоена премии Молодежного жюри Каннского фестиваля.

Стоит отметить, что «Заложники» не связаны с известной франшизой «Заложница» (Taken), главную роль в фильмах которой исполнил тот же Нисон. В оригинале новый фильм называется Retribution, что переводится как «Возмездие».