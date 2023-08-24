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Киноафиша Новости Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна»

Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна»

24 августа 2023 13:28
Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна»

Главный герой будет бороться за выживание на темной стороне Луны.

Прокатная компания Russian World Vision объявила о выпуске в российский прокат южнокорейского фантастического блокбастера «Луна» об астронавте, потерпевшем крушение на темной стороне Луны. Ведущую роль в фильме сыграл популярный k-pop исполнитель из бойзбенда EXO То Гён-су, известный под псевдонимом D.O. Отечественный релиз картины намечен на 28 сентября.

Главными отправными точками для «Луны» послужили «Гравитация» Альфонсо Куарона и «Марсианин» Ридли Скотта. Действие разворачивается в 2029 году. Южная Корея отправляет на Луну шаттл с тремя астронавтами, но из-за внезапной вспышки на Солнце он терпит крушение. Из членов экипажа в живых остается только один человек, потому что ему удается высадиться на обратной стороне Луны. Пока лучшие специалисты из NASA пытаются придумать план, чтобы его спасти, главный герой борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.

Режиссером фильма выступил Ким Ен-хва («С Богами: Два мира», «200 фунтов красоты»). По его мнению, корейские кинотехнологии в достаточной мере продвинулись вперед, чтобы помочь его ленте отличаться от других проектов на данную тематику как в техническом, так и в эмоциональном плане. В актерский состав также вошли Соль Ген-гу, Ким Хи-э, Хон Сын-хи, Пак Пен-ын, Чо Хан-чхоль, Чхве Бен-мо и Щим Ен-ын. Производством занимаются продюсеры из студии CJ, работавшей над оскароносными «Паразитами» Пона Джун-хо.

Фото: Russian World Vision
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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