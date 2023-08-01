Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»

Стриминговые сервисы Wink и more.tv выпустили трейлер криминальной комедии «Диагноз «Везучая».

Главная героиня — сумасбродная девушка Лика (Аглая Тарасова), обладающая уникальным даром: любое незаконное дело, в котором она участвует, непременно заканчивается успехом. Вне зависимости от того, зовут ли ее на мелкую аферу или крупное ограбление банка, одно только присутствие Лики гарантировано сулит подельникам успех. Благодаря этому героиня приобретает невероятную популярность в преступных кругах. Но эта слава оборачивается против нее, когда крупный криминальный авторитет решает сделать девушку своим личным талисманом.

Лика оказывается вынуждена залечь на дно, и тут же ей подворачивается удобная возможность подзаработать неплохие деньги для побега. За помощью к девушке обращается робкий бухгалтер Антон (Кирилл Кяро), ошибочно обвиненный в хищении огромных средств. Он обещает ей большие деньги, если та поможет ему восстановить справедливость. Объединив силы и сбежав от полиции прямо из здания суда, дуэт берет в заложники дочь Антона и одновременно падчерицу его начальника Стешу (Полина Гухман), а также ее не очень сообразительного бойфренда Никиту (Петр Безменов). Вместе героям предстоит скрыться от служителей закона и идущих по их следу бандитов.

Постановщиком сериала выступил Кирилл Кузин («Шестнадцать+»). Сценарий написал Владимир Батрамеев («Без правил»).

«Диагноз «Везучая» выйдет на Wink и more.tv 16 августа.