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Киноафиша Новости Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков

Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков

10 августа 2023 14:05
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков

Шоу имеет 88% «свежести» на Rotten Tomatoes.

В сети появились рецензии на анимационный сериал «Странная планета», основанный на одноименной серии комиксов Нэйтана Пайла. Критики оценили шоу достаточно высоко, особенно похвалив его за остроумные сюжеты и теплую атмосферу.

Например, обозревательница The Guardian Люси Мэнган написала:

«Странная планета» полна очарования. У нее есть сердце. Она прославляет доброту и искренность так, что это вызывает не тошноту, а чувство ностальгии по лучшим временам».

Майя Филлипс из New York Times отметила, что временами шоу может удивлять:

«Чаще всего «Странная планета» ощущается милой и приятной. Но когда сериал погружается в абстрактные размышления и универсальные мысли, оно становится больше, чем просто милым: шоу начинает казаться забавным и теплым».

Майкл Старр из New York Post заявил, что экранизация сохранила лучшие качества оригинальных комиксов:

«Десятисерийное шоу сохранило присущую его первоисточнику способность находить необычные ситуации и аккуратно оборачивать их ненавязчивыми жизненными уроками, которые будут поучительны для зрителей всех возрастов».

Боб Штраус из San Francisco Chronicle похвалил «Странную планету» за злободневность:

«Легкий, но острый юмор «Странной планеты» затрагивает самые разнообразные проблемы, вынуждающих нас, взрослых, постоянно чувствовать себя потерянными маленькими детьми или несформировавшимися существами, которыми, если честно, мы действительно являемся».

Элисон Херман из Variety покритиковала сериал за отсутствие попытки более глубокого анализа повседневности, но все же выставила ему положительную оценку:

«Странная планета» — это, несомненно, умный, легкий и веселый сериал. Однако его нынешней версии недостает попытки добиться более глубокого резонанса, а не довольствоваться острыми, но поверхностными наблюдениями за причудами и парадоксами современной жизни».

Средний балл «свежести» шоу на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 88%. Широкая аудитория оценила сериал на 75%.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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