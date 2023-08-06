7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы

реж. Александр Птушко

В жанре фильмов-сказок если и обращаться к кому-то за эпичностью, то к Александру Птушко. Один из двух главных советских сказочников (о втором чуть ниже) искал способы перевести на язык кино былинный сказ. С успехом опробовав цвет на фильме «Каменный цветок», он в 1952 году вместе с выдающимся оператором Федором Проворовым смело берется за экранизацию онежских былин. Напомним сюжет. Сладкоголосый гусляр Садко (Сергей Столяров) приходит в Великий Новгород на пир, где принимается стыдить купцов: мол, надо заниматься экспортом, а не на печах сидеть. Не встретив должного энтузиазма, он решает сам отправиться в плавание и показать миру новгородские товары. Помогла ему в этом царевна Ильмень-озера, прекрасная дочь подводного царя (Нинель Мышкова). Где бы он ни оказался во время путешествия — у индийского князя, в бою с варягами или на дне морском, — везде ему удавалось с помощью знаменитой смекалки и, конечно, игры на не менее знаменитых гуслях выйти победителем. В 1953-м жюри Венецианского кинофестиваля не смогло выбрать фаворита и вручило «Серебряных львов» за режиссуру сразу шести фильмам, среди которых был и «Садко», поразивший судей красочностью и размахом.

Садко

реж. Александр Птушко

1950-е с их жаждой нового, пышного и яркого отразились в фильмографии Птушко приходом не только цвета, но и широкого формата. Границы кадра расползлись до небывалых размеров, предложив новые возможности для работы с массовкой и пейзажем. Для освоения этого технического новшества Птушко снова выбрал былинный сюжет. Илья Муромец нарекается защитником русской земли, но из-за козней бояр попадает в темницу Владимира Красное Солнышко. Князю вскоре приходится обратиться к богатырю за помощью, когда на его землю готовится нападение войска тугар. Фильм особенно выделяется батальными сценами и практическими спецэффектами. Неспешная интонация, застывшие в монументальности и величии декорации, плотная внушительная фигура Бориса Андреева, сыгравшего главную роль, и, конечно, главная приманка — летающее чудище Змей Горыныч — послужили зрительскому успеху картины не только в СССР, но и за рубежом. Фильмы Птушко отлично шли на американских, британских, японских и других иностранных экранах.

Илья Муромец

реж. Александр Роу

Технические усовершенствования кино крайне интересовали и другого сказочника Советского Союза Александра Роу. В начале сороковых на экраны вышел его «Конек-горбунок» — одна из первых советских лент, снятая на цветную пленку. Режиссер по-настоящему увлекся цветовыми сочетаниями и световыми эффектами — да так, что заслужил от современных киноведов сравнения с мастером джалло Марио Бавой. Сценарий фильма был написан по мотивам сказки Петра Ершова. По сюжету, Иван, крестьянский сын, отправляется за прекрасной девицей вместе со своим мудрым другом Коньком-горбунком. На пути к красавице его ждет множество испытаний: от лесных разбойников до Чуда-юда. Главную роль в фильме сыграл Петр Алейников. В ролях разбойника и вредного спальника Чихиря появился любимый актер Роу — неподражаемый Георгий Милляр (именно он впоследствии играл у режиссера и Кащея Бессмертного, и Бабу-ягу). В 2021 году на российские экраны вышла еще одна экранизация Ершова, снятая Олегом Погодиным. Фильм поднял большую кассу в прокате и даже заслужил положительные отзывы критиков, отметивших особую злободневность некоторых сцен.

Конек-горбунок

реж. Александр Роу

Осенью к выходу в прокат готовится еще одна сказка, которую ранее уже ставил Александр Роу. Современную версию снял Александр Войтинский с Никитой Кологривым в главной роли. А у Роу главную роль сыграл Петр Савин. «По щучьему веленью» стала дебютом сказочника в полнометражном игровом кино. Сценарий основан сразу на трех сказках: «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь» и, собственно, «По щучьему веленью», откуда и был в немного измененном виде позаимствован главный персонаж, добряк Емеля. У Роу он совсем не ленив, а даже наоборот. Емеля усердно трудится и ловит волшебную щуку, которая умеет исполнять желания, стоит только ему сказать: «По щучьему веленью, по моему прошенью...» Черно-белая картина главного волшебного пересмешника Совесткого Союза несколько обидно осталась в тени его шедевров «Морозко», «Королевство кривых зеркал» и «Марья-искусница», но качество шуток и режиссерских трюков в ней, как всегда у Роу, способно порадовать не только самых маленьких, но и взрослых зрителей.

По щучьему велению

реж. Дмитрий Дьяченко

Фильм Дмитрия Дьяченко стал второй коллаборацией Disney с российской кинокомпанией. Картина имела огромный успех в российском прокате, с лихвой окупив затраты на свое производство. В фильме Дьяченко все перевернуто с ног на голову. Единственный богатырь (Виктор Хориняк) не шагает уверенным шагом по земле-матушке и не смотрит любовно на родные просторы, он скорее Иванушка-дурачок, причем из современного мира, которому нужно всех спасти. В помощниках у него не славные товарищи-богатыри (те не поладили), а злодеи Кащей Бессмертный (Константин Лавроненко) и Баба-яга (Елена Яковлева). Настоящей же антагонисткой выступает жена Добрыни Никитича (Екатерина Вилкова). Создатели фильма попытались оживить сказочный жанр иронией над хорошо знакомыми персонажами, экшеном и героем, который выкручивается из передряг по-современному (вспомнить только сцену с мобильным телефоном в пещере). Несмотря на сдержанную критику прессы, картина полюбилась зрителям и породила серию сиквелов.

Последний богатырь

реж. Карен Захаров

В новой картине, выходящей в прокат, Баба Яга снова на стороне добра. Она попадает в наш современный мир, где нужно найти дивноцвет, который поможет вернуть завесу волшебного заклинания, уберегающую людей от темных сил древнего леса. Ягу играет Людмила Артемьева, широкому зрителю знакомая по сериалу «Сваты». Кащея, на этот раз злого, сыграл Григорий Сиятвинда. Также в фильме появятся Кикимора (Олеся Железняк), Леший (Алексей Дмитриев) и Марья-искусница (Глафира Тарханова). Сценарист Юрий Ненев рассказывал, что первый вариант текста, по его мнению, был очень похож на работы Александра Роу, но претерпел изменения в ходе обсуждения с режиссером Кареном Захаровым («Артек. Большое путешествие»), так что история стала более динамичной и современной.

Баба Яга спасает мир

реж. Михаил Юзовский

Фильм Михаила Юзовского с Олегом Табаковым и Николаем Караченцовым стал примером того, как сильно современный контекст может повлиять на сказочный сюжет. Он поставлен по сказочной пьесе Юлия Кима «Иван-солдат». Главный герой — бравый вояка: он и кашу из топора сварит, и нечисть всякую победит, и вообще благодаря своей смекалке и везению справится с любыми трудностями. Он возвращается в Тридевятое царство с войны, поборов страшного дракона, а дома его ждет задачка посложнее: ему нужно вывести из строя новейшее оружие — громадного робота Карбараса, который способен уничтожить все на своем пути. Михаил Юзовский снимал сказку в эпоху холодной войны, напряженного противостояния России и США. Несложно догадаться, что смертоносный робот в фильме — образ ядерного оружия. Неслучайно в один из поворотных моментов сказки герой Николая Караченцова испуганно восклицает: «Сначала вас, а потом и нас! Земля-то — круглая!» Наполненная сатирой и приметами эпохи картина напоминает о том, что война имеет разрушительные последствия, от которых невозможно просто так отмахнуться, и почти открыто несет идею разоружения. Иван-солдат, служивший на передовой, примиряет двух враждующих правителей «на вечные времена», предупреждая, что в следующий раз оружие может принести еще больше горя, и дает наказ помнить об этом.