«Вызов» стал десятым самым успешным фильмом в истории российского проката

Фонд кино сообщил о том, что фильм «Вызов» завоевал титул десятой самой кассовой картины в истории российского проката. Лента заработала $2,073 млрд рублей, тем самым превзойдя показатель предыдущего рекордсмена — мультфильма «Зверополис» (2,066 млрд рублей).

«Вызов» повествует о торакальном хирурге Евгении Беляевой (Юлия Пересильд), которая берется за опасную миссию по спасению космонавта, раненного во время работы на МКС. Ей предстоит отправиться на орбиту Земли, чтобы провести беспрецедентную операцию в условиях невесомости.

Еще до выхода на экраны картина получила широкую известность как первый художественный фильм, снятый за пределами Земли.

Таким образом, на сегодняшний день места в десятке самых кассовых фильмов отечественного проката делят между собой шесть российских и четыре зарубежные ленты: