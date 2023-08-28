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Киноафиша Новости «Вызов» стал десятым самым успешным фильмом в истории российского проката

«Вызов» стал десятым самым успешным фильмом в истории российского проката

28 августа 2023 16:49
«Вызов» стал десятым самым успешным фильмом в истории российского проката

Картина собрала $2,073 млрд рублей и превзошла результат «Зверополиса».

Фонд кино сообщил о том, что фильм «Вызов» завоевал титул десятой самой кассовой картины в истории российского проката. Лента заработала $2,073 млрд рублей, тем самым превзойдя показатель предыдущего рекордсмена — мультфильма «Зверополис» (2,066 млрд рублей).

«Вызов» повествует о торакальном хирурге Евгении Беляевой (Юлия Пересильд), которая берется за опасную миссию по спасению космонавта, раненного во время работы на МКС. Ей предстоит отправиться на орбиту Земли, чтобы провести беспрецедентную операцию в условиях невесомости.

Еще до выхода на экраны картина получила широкую известность как первый художественный фильм, снятый за пределами Земли.

Таким образом, на сегодняшний день места в десятке самых кассовых фильмов отечественного проката делят между собой шесть российских и четыре зарубежные ленты:

  1. «Чебурашка» (6,79 млрд рублей);
  2. «Холоп» (3,07 млрд рублей);
  3. «Человек Паук: Нет пути домой» (2,98 млрд рублей);
  4. «Движение вверх» (2,97 млрд рублей);
  5. «Король Лев» (2,64 млрд рублей);
  6. «Мстители: Финал» (2,59 млрд рублей);
  7. «Т-34» (2,27 млрд рублей);
  8. «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,19 млрд рублей);
  9. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 млрд рублей);
  10. «Вызов» (2,07 млрд рублей).
Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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