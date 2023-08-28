«Вызов» стал десятым самым успешным фильмом в истории российского проката
Картина собрала $2,073 млрд рублей и превзошла результат «Зверополиса».
Фонд кино сообщил о том, что фильм «Вызов» завоевал титул десятой самой кассовой картины в истории российского проката. Лента заработала $2,073 млрд рублей, тем самым превзойдя показатель предыдущего рекордсмена — мультфильма «Зверополис» (2,066 млрд рублей).
«Вызов» повествует о торакальном хирурге Евгении Беляевой (Юлия Пересильд), которая берется за опасную миссию по спасению космонавта, раненного во время работы на МКС. Ей предстоит отправиться на орбиту Земли, чтобы провести беспрецедентную операцию в условиях невесомости.
Еще до выхода на экраны картина получила широкую известность как первый художественный фильм, снятый за пределами Земли.
Таким образом, на сегодняшний день места в десятке самых кассовых фильмов отечественного проката делят между собой шесть российских и четыре зарубежные ленты:
- «Чебурашка» (6,79 млрд рублей);
- «Холоп» (3,07 млрд рублей);
- «Человек Паук: Нет пути домой» (2,98 млрд рублей);
- «Движение вверх» (2,97 млрд рублей);
- «Король Лев» (2,64 млрд рублей);
- «Мстители: Финал» (2,59 млрд рублей);
- «Т-34» (2,27 млрд рублей);
- «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,19 млрд рублей);
- «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 млрд рублей);
- «Вызов» (2,07 млрд рублей).