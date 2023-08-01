Состоялся цифровой релиз кассового фильма ужасов «Астрал 5: Красная дверь»

Сегодня, 1 августа, официально состоялся цифровой релиз хоррора «Астрал 5: Красная дверь», являющегося прямым продолжением ужасающей саги семейства Ламбертов. Картина вышла в платных онлайн-кинотеатрах спустя 3,5 недели после выхода в прокат, но, несмотря на это, она уже стала самой кассовой главой франшизы, заработав по миру $174,4 млн при скромном бюджете в $16 млн.

«Красная дверь» является режиссерским дебютом Патрика Уилсона. Несмотря на отличный бокс-офис, журналисты встретили очередной сиквел без особого восторга — критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет всего 38%, что сравнимо с оценками второй и четвертой части.

Действие разворачивается спустя годы после череды жутких событий, через которые прошла семья Ламбертов. Во время учебы в колледже демонические силы опять начинают атаковать повзрослевшего Далтона (Тай Симпкинс). Чтобы спасти сына и окончательно разобраться с призраками прошлого, его отец Джош (Уилсон) вместе с юношей снова погружается в астрал, но теперь гораздо глубже, чем раньше. В основной актерский состав также вошли Роуз Бирн и Лин Шэй.

В данный момент в разработке находится шестой фильм киносерии, являющийся спин-оффом — «Астрал: Нить» (Thread: An Insidious). Ведущие роли в нем сыграют Кумэйл Нанджиани и Мэнди Мур, а режиссером и сценаристом выступает шоураннер мини-сериала «Лунный рыцарь» Джереми Слэйтер.