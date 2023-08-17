Закрытый сериал Netflix «Монахиня-воин» вернется в формате кинотрилогии

Исполнительный продюсер сериала «Монахиня-воин» Дин Инглиш объявил о том, что шоу получит продолжение в виде трех полнометражных фильмов. Он выпустил заявление, в котором поблагодарил фанатов за верность:

«Я должен поблагодарить всех вас, преданные фанаты. Именно благодаря вам и вашей невероятной энергии мы продолжим работать над этой историей».

Инглиш сказал, что не может поделиться подробностями предстоящих фильмов из-за продолжающейся забастовки голливудских актеров и сценаристов. Вместе с тем он подчеркнул, что в будущем «Монахиня-воин» может разрастись до целой киновселенной.

Сериал основан на одноименной серии комиксов и повествует об обычной девушке Эйве (Альба Баптиста), которая оказывается вовлечена в противостояние сил добра и зла. Однажды героиня неожиданно просыпается в морге, где обнаруживает, что в ее спину был встроен могущественный артефакт, дающий ей сверхъестественные силы. Вскоре с ней связываются представители древнего ордена Крестообразного меча, защищающего человечество от демонов. Эйва вступает в ряды организации, но совмещать новые обязанности с обычной жизнью оказывается совсем непросто.

Первый и второй сезоны «Монахини-воина» вышли на Netflix в 2020 и 2022 годах, после чего шоу было закрыто. По информации Deadline, стриминговый сервис не принимает участия в разработке трилогии фильмов.