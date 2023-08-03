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Киноафиша Новости В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»

В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»

3 августа 2023 15:33
В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»

Главные роли в картине исполняют Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум и Антонина Бойко.

Как передает «Бюллетень кинопрокатчика», в Великом Новгороде и Новгородской области стартовали съемки фильма «Огниво», основанного на одноименной сказке Ганса Христиана Андерсона.

Оригинальное произведение повествует о вернувшемся с войны солдате, который встречает загадочную и безобразную старуху. Та просит его о необычной услуге — залезть в дупло старого дерева, где спрятаны несметные богатства. Она обещает, что герой сможет забрать себе все золото, которое только найдет, а ей самой из всех сокровищ нужно лишь старое огниво. Солдат справляется с заданием, но не ведется на хитрость старухи и забирает огниво себе. Вскоре он выясняет, что этот обычный с первого взгляда предмет при использовании призывает трех волшебных собак, способных исполнить любое желание хозяина.

В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»

В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»

Сюжет экранизации отличается от оригинальной истории. В центре повествования окажется предприимчивый юноша Иван (Роман Евдокимов), любящий ввязываться во всевозможные авантюры. Однажды он находит то самое волшебное огниво, но оказывается, что оно вызывает не трех собак, а царевну Дашу, которая просит героя о помощи.

В картине также снимаются Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие.

Постановкой ленты занимается Александр Войтинский, наиболее известный по фильмам «Призрак» и «Дед Мороз. Битва магов». Многие члены команды проекта ранее работали над другой экранизацией знаменитой сказки — картиной «Конек-Горбунок» (2021), снискавшей большую любовь у зрителей.

Фото: Пресс-служба фильма «Огниво»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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