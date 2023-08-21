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В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта»

21 августа 2023 12:24
В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта»

По сюжету, главная героиня поменяется жизнями со своей новообретенной сестрой-близнецом.

Телеканал СТС сообщил о старте съемок второго сезона популярного комедийного сериала «Тетя Марта».

Шоу повествует о маленькой Марте (Вита Корниенко), вынужденной вести настоящую взрослую жизнь. В восемь лет она осталась под опекой своего больного дедушки (Юрий Кузнецов), который и сам нуждается в присмотре. Девочка совсем не хочет попасть в детский дом, а потому скрывает свое печальное положение от учителей, соседей и других взрослых.

В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта»

В продолжении жизнь Марты претерпевает серьезные перемены — она встречает сестру-близнеца Юлю (Вита Корниенко), которая также была брошена их родителями в детском доме. Стремясь отыскать свою мать, девочки решают поменяться местами. Юля остается ухаживать за дедушкой и решать проблемы с взрослыми, а Марте приходится столкнуться со своенравной опекуншей (Зоя Бербер) и злым сводным братом (Матвей Воронин) сестры.

В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта»

К своим ролям в новых сериях также вернутся Александр Метелкин, Сергей Епишев, Катя Кабак и другие. Постановкой продолжения занимается Андрей Силкин («Плакса»). По его словам, зрителей ждет насыщенный сезон:

«В новых сериях будут и фаер-шоу, и драки, и свадьбы, и пожары. В общем, приключений немало».

Первый сезон «Тети Марты» (2022) входит в число самых громких хитов СТС последних лет. На данный момент его посмотрело приблизительно 42 млн зрителей.

Второй сезон «Тети Марты» будет состоять из 17 эпизодов. Дата премьеры пока неизвестна.

Фото: СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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