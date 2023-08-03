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Киноафиша Новости В прокат выйдет фильм «Рецепт любви», получивший приз на прошлом Каннском кинофестивале

В прокат выйдет фильм «Рецепт любви», получивший приз на прошлом Каннском кинофестивале

3 августа 2023 16:42
В прокат выйдет фильм «Рецепт любви», получивший приз на прошлом Каннском кинофестивале

Романтическая история, разворачивающаяся в мире кулинарии.

Прокатная компания Global Film объявила о российском релизе французской комедийной мелодрамы «Рецепт любви», получившей в этом году приз за лучшую режиссуру на 76-м Каннском кинофестивале. Картина выйдет в отечественные кинотеатры 30 ноября.

Ведущие роли сыграли обладательница премии «Оскар» Жюльет Бинош, а также Бенуа Мажимель, Пьер Ганьер, Ян Хамменекер и Жан-Марк Руло. Режиссером и сценаристом выступил вьетнамский постановщик Чан Ань Хунг («Вечность», «Норвежский лес», «Я прихожу с дождем»).

Действие имеет место в конце XIX века в мире кулинарного искусства Франции. В центре повествования — Доден (Мажимель), один из самых искусных шеф-поваров своего поколения. Однажды он влюбляется в обаятельную помощницу Эжени (Бинош), после чего ему отчаянно хочется на ней жениться, однако последняя, хоть и тоже питает к нему теплые чувства, отказывается от брака. Несмотря на это, Доден решительно настроен завоевать сердце возлюбленной и вместе с Эжени навсегда изменить мир кулинарии.

Съемки фильма проходили весной прошлого года. К производству были привлечены реальные повара во главе с легендарным Пьером Ганьерой — обладателя 14 звезд Мишлен, владеющим огромной сетью ресторанов по всему миру.

Фото: Gaumont
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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