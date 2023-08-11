Начались съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» во главе с Иваном Охлобыстиным

Телеканала НТВ официально приступил к съемкам духоподъемной спортивной драмы «Больше, чем футбол», главные роли в которой сыграют Иван Охлобыстин и Алексей Воробьев. Сериал вдохновлен реальной историей, произошедшей со сборной Дании в 1992 году.

В центре сюжета — бывшие звезды большого футбола, а ныне так называемые «сбитые летчики». Они потеряли свой статус, погрязли в скандалах и не способны объединиться, став командой, но волей случая ситуация меняется. В связи с очередной выходкой фанатов сборной Англии руководители европейской ассоциации футбола решают дисквалифицировать их сборную из борьбы за Кубок Европы. Вакантное место занимает сборная России. Неожиданный поворот судьбы вынуждает главного тренера Сорокина (Охлобыстин) и его помощника Михалыча (Александр Самойленко) в спешном порядке собирать спортсменов, которые отправятся на турнир.

Комбинацию игроков составляют весьма необычную, однако, несмотря на талант, практически все они обременены какими-то плохими обстоятельствами. Кто-то находится под следствием за драку, кто-то переживает тяжелый развод с женой, а у кого-то серьезные проблемы с характером. Несмотря на желание Сорокина возродить карьеры бывших звезд, на деле это оказывается трудно. Сплотить игроков помогает тяжело больная дочка футболиста Иванова (Воробьев). По необъяснимой причине состояние девочки значительно улучшается, когда команда ее отца выигрывает. Когда случаются поражения, ее здоровье идет на спад. Узнав о ситуации товарища, футболисты объединяются и начинают бороться ради спасения ребенка.

В остальной актерский состав вошли Адель Гудаускас, Роман Мадянов, Алексей Гуськов, Людмила Чеботина, Марина Ворожищева, Дмитрий Павленко, Валерия Федорович, Иван Алексеев, Кирилл Дыцевич, Игорь Сильченко, Василий Коковин, Иван Лаврухин, Владимир Цветков, Сергей Баталов, Марк Румянцев и Евгений Лаптев. Исполнителей выбирали из артистов и студентов театральных училищ, которые раньше занимались футболом. Режиссером и сценаристом выступает Виктор Демент.