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Киноафиша Новости Мэгги Джилленхол снимет ремейк «Невесты Франкенштейна» с Кристианом Бэйлом

Мэгги Джилленхол снимет ремейк «Невесты Франкенштейна» с Кристианом Бэйлом

4 августа 2023 14:22
Мэгги Джилленхол снимет ремейк «Невесты Франкенштейна» с Кристианом Бэйлом

Одну из ролей также сыграет муж постановщицы, а производством займется Netflix.

Портал World of Reel, ссылаясь на производственный еженедельник Production Weekly, поделился интригующими подробностями следующего режиссерского проекта Мэгги Джилленхол. По информации журналистов, после успеха своего дебютного фильма «Незнакомая дочь», получившего три номинации на «Оскар», переквалифицировавшаяся в режиссера актриса намерена снять ремейк «Невесты Франкенштейна».

Вместе с тем стало известно, кто сыграет главные роли. В числе задействованных артистов задейстованы экранный партнер Джилленхол по «Темному рыцарю» Кристиан Бэйл и ее муж Питер Сарсгаард, который в прошлом году появился в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Какие им отведены образы, еще неизвестно. Производством занимается стриминговый сервис Netflix.

Оригинальная «Невеста Франкенштейна» (1935) — это сиквел классической экранизации романа Мэри Шелли 1931 года. Это картина о том, как отвергнутый всеми монстр ищет себе спутницу, поэтому доктор Франкенштейн вынужден создать для него подругу.

Съемки «Невесты Франкенштейна» должны стартовать в первой половине 2024 года. Параллельно режиссер Гильермо дель Торо разрабатывает для Netflix свою киноадаптацию знаменитого «Франкенштейна», в которой снимутся Эндрю Гарфилд, Миа Гот и Оскар Айзек.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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