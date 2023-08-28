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Киноафиша Новости Новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» получил дату выхода и первый постер

Новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» получил дату выхода и первый постер

28 августа 2023 15:46
Новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» получил дату выхода и первый постер

Майкл Фассбендер целится прямо в зрителей.

Netflix представил эффектный стилизованный постер криминального триллера Дэвида Фичера «Убийца», на котором запечатлен исполнитель главной роли Майкл Фассбендер. Угрожающий слоган гласит: «Казнь — это все». Вместе с этим на плакате отмечена официальная дата премьеры — неонуар от режиссера «Бойцовского клуба» и «Исчезнувшей» будет доступен на сервисе Netflix с 10 ноября, однако месяцем ранее стример организует фильму короткое кинотеатральное окно, чтобы он смог претендовать на награды.

Если верить данным с тестовых показов, ставка Netflix на «Убийцу» более чем обоснована. Судя по просочившимся в сеть реакциям, у Финчера получилась очень качественная и напряженная картина, которая смотрится на одном дыхании. Полноценные отзывы на «Убийцу» появится лишь после мировой премьеры, которая пройдет в сентябре в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.

Новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» получил дату выхода и первый постер

В основу сюжета лег одноименный французский графический роман Алексиса Ноулента. В центре повествования — опытный наемный убийца, потерпевший неудачу. После этого киллеру придется столкнуться с внутренним кризисом, познать позднее раскаяние за совершенные преступления и разобраться с заказчиком, открывшим на него охоту.

Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер, ранее работавший с Финчером над его культовым криминальным триллером «Семь». Вместе с Фассбендером, для которого это первый за последние четыре года кинопроект, фильме снялись Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Моник Гэндертон, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли, Сала Бэйкер, Моника Госсманн и Лэйси Довер.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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