Новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» получил дату выхода и первый постер

Netflix представил эффектный стилизованный постер криминального триллера Дэвида Фичера «Убийца», на котором запечатлен исполнитель главной роли Майкл Фассбендер. Угрожающий слоган гласит: «Казнь — это все». Вместе с этим на плакате отмечена официальная дата премьеры — неонуар от режиссера «Бойцовского клуба» и «Исчезнувшей» будет доступен на сервисе Netflix с 10 ноября, однако месяцем ранее стример организует фильму короткое кинотеатральное окно, чтобы он смог претендовать на награды.

Если верить данным с тестовых показов, ставка Netflix на «Убийцу» более чем обоснована. Судя по просочившимся в сеть реакциям, у Финчера получилась очень качественная и напряженная картина, которая смотрится на одном дыхании. Полноценные отзывы на «Убийцу» появится лишь после мировой премьеры, которая пройдет в сентябре в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.

В основу сюжета лег одноименный французский графический роман Алексиса Ноулента. В центре повествования — опытный наемный убийца, потерпевший неудачу. После этого киллеру придется столкнуться с внутренним кризисом, познать позднее раскаяние за совершенные преступления и разобраться с заказчиком, открывшим на него охоту.

Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер, ранее работавший с Финчером над его культовым криминальным триллером «Семь». Вместе с Фассбендером, для которого это первый за последние четыре года кинопроект, фильме снялись Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Моник Гэндертон, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли, Сала Бэйкер, Моника Госсманн и Лэйси Довер.