Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Баба Яга спасает мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Малолетние брат и сестра спасают мир в трейлере «Детей шпионов: Армагеддон»

Малолетние брат и сестра спасают мир в трейлере «Детей шпионов: Армагеддон»

1 августа 2023 12:13
Малолетние брат и сестра спасают мир в трейлере «Детей шпионов: Армагеддон»

Фильм-перезапуск франшизы Роберта Родригеса выйдет на экраны в сентябре.

Netflix выпустил первый трейлер и объявил дату выхода фильма-перезапуска франшизы «Дети шпионов», получившего название Spy Kids: Armageddon («Детей шпионов: Армагеддон»). Премьера картины состоится 22 сентября.

По сюжету, дети величайших секретных агентов мира случайно помогают злобному разработчику видеоигр выпустить в сеть могущественный вирус, который дает своему владельцу возможность получить контроль над всеми устройствами на планете. Шпионы попадают в ловушку злодеев, и теперь только их чада могут спасти человечество от надвигающейся угрозы. Узнав о тайной жизни родителей, брат и сестра решают взяться за миссию по освобождению своих папы (Закари Ливай) и мамы (Джина Родригес) из плена.

Режиссером ленты выступает Роберт Родригес, снявший все предыдущие полнометражные части серии, а также написавший сценарий анимационного сериала Spy Kids: Mission Critical («Дети шпионов: Критическая миссия»).

Оригинальные «Дети шпионов» (2001) повествуют о брате и сестре Кармен (Алекса ПенаВега) и Джуни (Дэрил Сабара), которые неожиданно узнают о том, что их родители ведут тайную шпионскую жизнь и были взяты в плен суперзлодеем-телеведущим Феганом Флупом (Алан Камминг). Фильм собрал $147 млн при бюджете в $35 млн и получил два сиквела. После этого вышел перезапуск франшизы «Дети шпионов 4D» (2011), который был негативно встречен как зрителями, так и критиками.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Читать далее 29 июля 2023
Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Читать далее 1 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Читать далее 31 июля 2023
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Читать далее 31 июля 2023
Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Читать далее 30 июля 2023
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Читать далее 31 июля 2023
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 31 июля 2023
Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Читать далее 31 июля 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше