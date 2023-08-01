Малолетние брат и сестра спасают мир в трейлере «Детей шпионов: Армагеддон»

Netflix выпустил первый трейлер и объявил дату выхода фильма-перезапуска франшизы «Дети шпионов», получившего название Spy Kids: Armageddon («Детей шпионов: Армагеддон»). Премьера картины состоится 22 сентября.

По сюжету, дети величайших секретных агентов мира случайно помогают злобному разработчику видеоигр выпустить в сеть могущественный вирус, который дает своему владельцу возможность получить контроль над всеми устройствами на планете. Шпионы попадают в ловушку злодеев, и теперь только их чада могут спасти человечество от надвигающейся угрозы. Узнав о тайной жизни родителей, брат и сестра решают взяться за миссию по освобождению своих папы (Закари Ливай) и мамы (Джина Родригес) из плена.

Режиссером ленты выступает Роберт Родригес, снявший все предыдущие полнометражные части серии, а также написавший сценарий анимационного сериала Spy Kids: Mission Critical («Дети шпионов: Критическая миссия»).

Оригинальные «Дети шпионов» (2001) повествуют о брате и сестре Кармен (Алекса ПенаВега) и Джуни (Дэрил Сабара), которые неожиданно узнают о том, что их родители ведут тайную шпионскую жизнь и были взяты в плен суперзлодеем-телеведущим Феганом Флупом (Алан Камминг). Фильм собрал $147 млн при бюджете в $35 млн и получил два сиквела. После этого вышел перезапуск франшизы «Дети шпионов 4D» (2011), который был негативно встречен как зрителями, так и критиками.