Коп Аарон Экхарт и его новый пес жаждут мести в трейлере боевика «Намордник»

Студия RLJE Films представила дебютный трейлер брутального криминального боевика «Намордник», напоминающий завязкой «Джона Уика». Это фильм о полицейском, вставшем на путь мщения из-за убийства своего пса-напарника. Главную роль сыграл Aapон Экxapт.

В центре сюжета — офицер из лос-анджелесского подразделения К-9 Джейк Россер (Экхарт). Изо дня в день вместе со своим четвероногим напарником Эйсом он доблестно сражается с городской преступностью. Во время очередной стычки с наркоторговцем пес получает смертельное ранение, после чего Россер пытается заставить врача скорой помощи оказать животному медицинскую помощь. Когда доктор отказывается, главный герой выходит из себя и нападает на него.

Из-за этого инцидента Россер уходит с работы, а отдел внутренних расследований запрещает ему пытаться установить личность убийцы пса. Россер не может смириться с потерей и решает взять дело в свои руки, самостоятельно наказав злоумышленника. Для этого он берет в напарники пса по кличке Сокс — у него титановые клыки и очень непростая судьба. Вместе они попытаются распутать масштабный заговор и вывести на чистую воду всех виновных.

Автором идеи и режиссером выступил Джон Сталберг («Плохие парни», «Крипто»). Сценарий написал Карлайл Юбэнк («Сигнал»). В остальной актерский состав вошли Стивен Лэнг, Ник Сирси, Пенелопа Митчелл, Грейнджер Хайнс, Диего Тиноко, Луис Чавес, Эдди Перес, Кайл Смтисон, Лесли Дрэйк и Делисса Рейнолдс.

Премьера «Намордника» состоится 29 сентября.