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Киноафиша Новости Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении

Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении

11 августа 2023 11:17
Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении

Премьера комедии, объединившей на экране всю семью актера, состоится через две недели.

Netflix выпустил трейлер подростковой комедии «Вы не приглашены на мою бат-мицву!» (ou Are So Not Invited to My Bat Mitzvah), основанной на одноименном романе Фионы Розенблум.

В центре сюжета — лучшие подруги Стейси Фридман (Санни Сэндлер) и Лидия Кац (Саманта Лоррэйн). Долгое время они полагались друг на друга во всех трудных ситуациях, нередко возникающих в их непростой школьной жизни. Но этому, казалось бы, нерушимому союзу приходит конец, когда Лидия заводит роман с симпатичным парнем Энди Голдфарбом (Дилан Хоффман), в которого Стейси по уши влюблена. В скором времени Стейси собирается отпраздновать бат-мицву, которая должна стать одним из самых знаменательных дней в ее жизни, но разрыв отношений с подругой полностью сбивает ее настрой. Праздник оказывается под угрозой отмены.

В фильме также снялись Идина Мензел, сыгравшая маму Стейси, Сэди Сэндлер, исполнившая роль сестры героини, Адам Сэндлер, воплотивший ее отца, и другие. Примечательно, что Санни и Сэди являются дочерями Сэндлера и в реальной жизни. Кроме того, в картине появляется настоящая жена актера Джеки Сэндлер.

Постановщицей ленты выступила Самми Коэн, наиболее известная по подростковым комедиям «Краш» и «Президент старших классов».

Премьера «Вы не приглашены на мою бат-мицву!» состоится на Netflix 25 августа.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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