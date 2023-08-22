10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime

Стриминг-сервис компании Amazon предоставляет доступ к огромной библиотеке сериалов и фильмов. При этом долгое время Amazon не делал ставку на оригинальный контент, из-за чего сильно проигрывал по количеству подписок другим стримингам. За последнюю пару лет картина резко изменилась: сервис стал одним из главных поставщиков качественных проектов, получающие бесчисленное количество премий. Причиной является четко выбранная стратегия по экранизации книжных бестселлеров, продажей которых всегда и занимался Amazon. Рассказываем, какие оригинальные сериалы в этом году чаще всего включали подписчики сервиса.

Джек Райан служит аналитиком в ЦРУ и целый день проводит за компьютером в скучном офисе. Однажды он обнаруживает серию банковских переводов, предположительно, направленных на финансирование террористической атаки. Джек вынужден вернуться к оперативной работе, которую он надеялся навсегда оставить в прошлом.

Сериал основан на серии книг Тома Клэнси и является далеко не первой экранизацией. Ранее образ Райана воплощали Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн. Героя Красински можно считать одним из самых успешных. Под присмотром продюсера «Остаться в живых» проект не пошел по пути своих предшественников, опирающихся на определенный роман из серии про Джека Райана, а старался реагировать на проблемы современности. История героя завершилась этим летом на четвертом сезоне и с уверенным отрывом возглавляет топ проектов Amazon Prime.

Джек Райан

Бывший майор армии США, а теперь безработный кочевник оказывается в неудачное время в неудачном месте. В городке, куда приезжает Ричер, происходит хладнокровное убийство, так что полиция быстро связывает неместного мужчину с этим событием. Со временем преступление обрастает новыми фактами, и у правоохранительных органов появляется доверие к грузному вояке. Обретя свободу, Ричер мог бы спокойно покинуть злополучное место, но его навыки и личная связь с делом не дают мужчине закрыть глаза на таинственное убийство.

Еще один Джек на просторах Amazon Prime приносит еще более тестостероновый сюжет. «Джек Райан» — классический боевик с драками и детективно-политическим сюжетом, словно снятый в конце прошлого века. Ставка сервиса на качественную реализацию в противовес количеству контента помогла устаревшему проекту не затеряться среди премьер других стримингов. По большей степени это заслуга главного героя в исполнении Алана Ричсона. При подготовке к роли мужчина прочел все книги о Ричере, а их аж 24, набрал больше 40 килограммов и сам исполнил все трюки.

Джек Ричер

Типичная домохозяйка из 50-х Мидж Мейзел узнает об измене мужа. Девушка с горя напивается и в ночной сорочке отправляется в подпольный клуб для стендап-комиков. Она высказывает в микрофон все, что думает о супруге и его глупой любовнице, успев в процессе оголить грудь. Мидж покидает сцену в наручниках под крики и аплодисменты влюбленной в нее толпы. Этот нервный срыв открывает для Мидж двери в манящий мир шоу-бизнеса.

Искрометный проект супругов Эми Шерман-Палладино и Дэниэла Палладино, вместе создавших культовый сериал нулевых «Девочки Гилмор». В «Удивительной миссис Мейзел» на первом плане также оказывается взаимодействие между двумя женщинами — Мидж и ее агенткой Сюзи. В их дуэте рождается неповторимая химия, к которой и близко не подбираются романтические интересы звезды стендапа. Подруги не только становятся смыслом друг друга, но и прогибают под себя сферу, находящуюся во власти мужчин.

Удивительная миссис Мейзел

Сюжет проекта сосредоточен на Второй эпохе Средиземья, которая была за тысячу лет до событий, описанных в «Хоббите». Именно в это время братство эльфийских кузнецов создаст Кольца власти, а Саурон обретет власть, передав Кольца союзникам. Неспешное повествование рисует объемную предысторию одной из самых успешных и любимых фэнтезийных саг.

Права на экранизацию приложений к романам Дж. Р. Р. Толкина Amazon Prime выиграл в суровой битве с Netflix. Победа стоила баснословных сумм, сделав «Властелин колец: Кольца власти» самым дорогим сериалом в истории. Эти траты заметны по внушительным декорациям и реалистичным спецэффектам, показывающее Средиземье во всем его великолепии. Несмотря на претензии фанатов, которых избежать было невозможно, получилось завораживающее зрелище, отдающее дань канону. «Кольца власти» остаются в топе самых просматриваемых проектов сервиса даже спустя год после премьеры сезона.

Властелин колец: Кольца власти

Сериал рассказывает о становлении, оглушительном успехе и сокрушительном распаде величайшой группы, которой никогда не существовало. Компания молодых музыкантов переезжает в Лос-Анджелес, где встречает Дейзи Джонс — меломанку-бунтарку, сбежавшую из богатого родительского дома. Ее вокальный талант и хитовые тексты песен полностью меняют динамику в коллективе.

Проект снят в жанре мокьюментари, где игровая часть перемешивается с интервью участников группы, которые они дают спустя 20 лет после распада. «Дейзи Джонс и The Six» — история вымышленная, но ее вдохновителем послужили Fleetwood Mac. Хотя музыку этих известных рокеров 70-х легко встретить во множестве фильмов, создатели проекта написали собственные треки, а главные герои исполнили их. Композиций набралось на целый альбом, сразу после релиза возглавивший чарты iTunes.

Дейзи Джонс и The Six

Каждое лето Белли вместе со своей семьей уезжает в гости к богатой маминой подруге и ее сыновьям. В прекрасном доме у моря можно все три месяца наслаждаться теплой погодой, допоздна смотреть фильмы и плавать в бассейне. Идиллия нарушается в год, когда Белли должно исполниться шестнадцать. Смешная девочка превращается в красивую девушку, на которую друзья начинают смотреть иначе.

Стриминг-сервис Amazon Prime совсем не ориентирован на подростковую аудиторию, поэтому проект в жанре young adult сразу приковал к себе внимание. Больше всего его ждали поклонники писательницы Дженни Хан, чья трилогия «Всем парням, которых я любила» стала хитом Netflix и уже обзавелась спин-оффом. «Этим летом я стала красивой» также рассказывает историю взросления, приправленную милыми мелодраматичными клише.

Этим летом я стала красивой

В мире сериала происходит борьба между секретной организацией «Цитадель», выступающей за мир во всем мире, и «Мантикорой» — самым опасным криминальным синдикатом. Агенты «Цитадели» Надя и Мейсон попадают в ловушку своих злейших врагов. Герои чудом остаются в живых, но оба теряют память. По прошествии многих лет «Цитадель» решает вернуть своих агентов в строй, ведь теперь «Мантикора» планирует нечто поистине ужасное.

«Цитадель» — самый дорогой сериал после «Колец власти». Amazon Prime увидел в нем потенциал для франшизы уровня бондианы и предложил режиссерам «Мстителей: Финала», братьям Руссо, стать шоураннерами проекта. Большие имена в индустрии и несметное количество денег не смогли исправить заезженный шпионский сюжет. Несмотря на негативные отзывы, проект активно смотрят подписчики стриминга. Видимо, в попытках ответить на вопрос: «Куда ушли все деньги?»

Цитадель

Идет страшная война, из-за которой больше всего страдают волшебные существа — феи и фавны. Все они с разным успехом пытаются бежать в город Бург, где люди еще готовы принять их. Однако большое количество прибывших существ со временем начинает раздражать и власть имущих, и обычных граждан. Неизвестный убийца берется за изгнание неугодных, вооружившись молотком.

Необычный проект, смешивающий мрачный криминал и романтическое фэнтези в викторианском сеттинге. В его основе лежит критика расизма и классового разделения, которая не фокусируется на однобоком повествовании и создает очень противоречивых героев. Проект пришелся по вкусу обширной аудитории, но пандемия остановила съемки второго сезона. Только этой весной, спустя четыре года, Орландо Блум и Кара Делевинь вновь появились на малых экранах, чтобы завершить историю «Карнивал Роу».

Карнивал Роу

В мире «Пацанов» супергерои принадлежат корпорации «Воут». «Воут» использует «суперов» для съемок фильмов, выпуска мерча и даже может отдать их в аренду городу, нуждающемуся в защите. Но только за круглую сумму. Спасением человечества герои тоже занимаются, но делают это исключительно под прицелом камер. Все они — отвратительные циничные люди, для которых с силой пришла не ответственность, а огромные деньги и безнаказанность.

Самое кровавое шоу Amazon, исследующее злоупотребление властью и борьбу маленького человека с бездушной системой. Черный юмор, секс и ультранасилие полюбились зрителям, уставшим от выхолощенной супергероики. С премьеры последнего сезона прошло уже больше года, но «Пацаны» прочно основались в топе стриминг-сервиса. Наверняка фанаты пересматривают любимое шоу в преддверии спин-оффа «Поколение “Ви”», который выйдет уже в конце сентября.

Пацаны

Внезапно у молодых девушек появляется суперспособность производить электрический ток. Теперь в их руках сосредоточена реальная власть, с помощью которой можно полностью изменить гендерный баланс во всем мире. Как и в оригинальном романе, приход эры матриархата исследуется с точки зрения нескольких героев разного социального положения, находящихся в разных точках планеты.

«Сила» не стремится идеализировать женщин или послужить феминистской притчей. Хоть антагонистом вышедшего сезона является сам патриархат, бестселлер New York Times в первую очередь исследовал, как женщины становятся столь же восприимчивы к злоупотреблению властью, как и мужчины. Сюжет, вдохновленный «Рассказом служанки», выбирает немного неверное направление в сторону подросткового прямолинейного жанра с полным отсутствием юмора и пока выглядит лишь как пролог к большой истории.