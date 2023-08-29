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Киноафиша Новости Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина»

Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина»

29 августа 2023 14:44
Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина»

Создатели уверяют, что фильм будет верен оригинальному произведению.

Компания «Атмосфера кино» сообщила о том, что в прошлое воскресенье, 27 августа, режиссер Сарик Андреасян приступил к съемкам фильма «Онегин», являющегося экранизацией классического стихотворного романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

По сюжету, молодой дворянин Евгений Онегин ведет праздную жизнь: весь его досуг состоит из одних приемов, спектаклей, танцев и других забав, которыми полна российская столица. Кажется, что о такой судьбе можно только мечтать, но сам герой далек от счастья. Высший свет ему давно осточертел, поэтому при первой же возможности сбежать в деревню к больному дяде он покидает город. Преодолев дорогу, Евгений узнает, что пока он был в пути, его дядя скончался. Впрочем, смерть родственника не слишком расстраивает его: финансовые дела Онегина весьма печальны, и большое наследство от дяди приходится ему как нельзя кстати. Герой становится затворником в опустевшем доме родственника. Соседи называют Евгения чудаком, но его не слишком беспокоит их признание. Он проводит дни в бесцельном одиночестве пока в соседнем имении не объявляется новый интригующий сосед — юный, восторженный и не пресыщенный жизнью Ленский.

Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина»

Актерский состав картины пока что держится в секрете.

По словам сценариста адаптации Алексея Гравицкого («Янычар»), лента будет объединять в себе понятные современному зрителю диалоги и тональность оригинального произведения. Время и место действия истории также будут соответствовать тексту Пушкина.

Премьера «Онегина» намечена на 7 марта 2024 года.

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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