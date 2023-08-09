Студия A24 запустила в разработку сиквел хоррора «Два, три, демон, приди!»

Ранее один из режиссеров фильма заявил, что уже придумал множество сцен для продолжения.

Студия A24 сообщила о том, что планирует выпустить сиквел хоррора «Два, три, демон, приди!».

Оригинальная картина повествует о девушке Мие (Софи Уайлд), которая соглашается принять участие в развлекательном спиритическом сеансе. Героиня пытается связаться со сверхъестественной силой, преследующей ее после смерти матери, но контакт с потусторонним миром выходит из-под контроля и превращает ее жизнь в настоящий кошмар.

Режиссерами ленты выступили братья Дэнни и Майкл Филиппу, наиболее известные как ведущие популярного YouTube-канала RackaRacka. Они же снимут вторую часть, сценарий которой будет написан Дэнни совместно с Биллом Хинцменом.

Ранее Дэнни признался, что во время многочисленных переделок сценария первой части он начал прописывать сцены и истории персонажей, не предназначенные для фильма. По его задумке, этот материал будет использован в сиквеле.

Американская премьера «Два, три, демон, приди!» состоялась 27 июля. Лента также вышла в официальный российский прокат 10 августа. На данный момент ее мировые сборы достигли отметки в $26,3 млн, что сделало этот проект самым кассовым хоррором, выпущенным A24.