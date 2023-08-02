Теннис в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты» будет аналогом секса

Его коллега по картине признался, что сам спорт интересовал Луку Гуаданьино лишь на поверхностном уровне.

Звезды спортивной мелодрамы «Претенденты» Джош О’Коннор и Майкл Фейст раскрыли новые подробности предстоящего фильма.

Картина повествует о знаменитом теннисисте Арте (Фейст), в карьере которого настала черная полоса. Его жена и тренер Таша (Зендея) уговаривает Арта принять участие в престижном турнире «Челледжер». Вскоре Арт узнает, что ему предстоит соревноваться с бывшим любовником Таши, Патриком (О’Коннор). Напряжение начинает стремительно нарастать, превращая теннисный корт в поле для выплескивания скрытых чувств.

В новом интервью для журнала Empire О’Коннор сказал, что режиссер ленты Лука Гуаданьино снял все экранные теннисисты турниры так, чтобы они напоминали секс:

«Теннис — это секс. Все сцены соревнований такие сексуальные. Фильм посвящен сексуальному напряжению от и до. Секс, в котором все герои отчаянно нуждаются, происходит прямо на корте».

Фейст добавил, что постановщика интересовал не столько сам спорт, сколько его телесная составляющая:

«Я думаю, особенности тенниса интересовали его лишь на поверхностном уровне. В центре его внимания были тела и пот».

Ранее Зендея сказала, что Гуаданьино уделяет немало внимания раскрытию чувственности персонажей:

«В чем Лука действительно хорош, так это в постановке чувственности и желания. «Простые взгляды» могут сказать так много всего. От них растет напряжение. Иногда отсутствие разрядки — это хорошо

Перед съемками актеры «Претендентов» три месяца брали уроки тенниса у бывшего профессионального спортсмена Брэда Гилберта, который также выступил консультантом фильма.

Премьера «Претендентов» состоится 26 апреля 2024 года. Картина должна была дебютировать на предстоящем Венецианском кинофестивале, но ее показ был отложен в связи с забастовкой голливудских актеров и сценаристов.