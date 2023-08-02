Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Теннис в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты» будет аналогом секса

Теннис в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты» будет аналогом секса

2 августа 2023 17:07
Теннис в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты» будет аналогом секса

Его коллега по картине признался, что сам спорт интересовал Луку Гуаданьино лишь на поверхностном уровне.

Звезды спортивной мелодрамы «Претенденты» Джош О’Коннор и Майкл Фейст раскрыли новые подробности предстоящего фильма.

Картина повествует о знаменитом теннисисте Арте (Фейст), в карьере которого настала черная полоса. Его жена и тренер Таша (Зендея) уговаривает Арта принять участие в престижном турнире «Челледжер». Вскоре Арт узнает, что ему предстоит соревноваться с бывшим любовником Таши, Патриком (О’Коннор). Напряжение начинает стремительно нарастать, превращая теннисный корт в поле для выплескивания скрытых чувств.

В новом интервью для журнала Empire О’Коннор сказал, что режиссер ленты Лука Гуаданьино снял все экранные теннисисты турниры так, чтобы они напоминали секс:

«Теннис — это секс. Все сцены соревнований такие сексуальные. Фильм посвящен сексуальному напряжению от и до. Секс, в котором все герои отчаянно нуждаются, происходит прямо на корте».

Фейст добавил, что постановщика интересовал не столько сам спорт, сколько его телесная составляющая:

«Я думаю, особенности тенниса интересовали его лишь на поверхностном уровне. В центре его внимания были тела и пот».

Ранее Зендея сказала, что Гуаданьино уделяет немало внимания раскрытию чувственности персонажей:

«В чем Лука действительно хорош, так это в постановке чувственности и желания. «Простые взгляды» могут сказать так много всего. От них растет напряжение. Иногда отсутствие разрядки — это хорошо

Перед съемками актеры «Претендентов» три месяца брали уроки тенниса у бывшего профессионального спортсмена Брэда Гилберта, который также выступил консультантом фильма.

Премьера «Претендентов» состоится 26 апреля 2024 года. Картина должна была дебютировать на предстоящем Венецианском кинофестивале, но ее показ был отложен в связи с забастовкой голливудских актеров и сценаристов.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Читать далее 3 августа 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Читать далее 3 августа 2023
Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Читать далее 2 августа 2023
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Читать далее 2 августа 2023
Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Читать далее 3 августа 2023
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Читать далее 2 августа 2023
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Читать далее 3 августа 2023
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Читать далее 2 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше