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Киноафиша Новости Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия»

Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия»

22 августа 2023 10:58
Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия»

Актер не только исполнил в фильме главную роль, но и написал сценарий.

Netflix выпустил трейлер детективного триллера Reptile («Рептилия»).

Согласно официальному синопсису, жестокое убийство молодого агента по недвижимости вынуждает опытного детектива (Бенисио Дель Торо) попытаться отыскать истину в деле, где ничто не является тем, чем кажется. Со временем это расследование разрушает иллюзию, окутывающую его собственную жизнь.

По словам создателей фильма, зрителей ждет история, пропитанная «чувством сложного обмана» благодаря многогранной структуре повествования.

Главные роли в картине также исполнили Алисия Сильверстоун, Джастин Тимберлейк и Эрик Богосян.

Дель Торо не только снялся в картине, но и написал ее сценарий совместно с Бенджамином Брюэром («Доверие») и постановщиком Грантом Сингером. Последний из них наиболее известен как клипмейкер, а «Рептилия» станет его дебютом в кино. Дель Торо отмечает, что Сингер проявил невероятный талан к режиссуре во время работы:

«Он был великолепен. Я видел фрагменты фильма, и они мне понравились. Хотя, конечно, смотреть на кирпичи и на целый дом — это две разные вещи. Но я думаю, что он суперталантлив, и дело постепенно продвигается».

Дебютный показ «Рептилии» состоится на Международном кинофестивале в Торонто, который пройдет с 7 по 17 сентября. Фильм станет доступен на Netflix 6 октября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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