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Киноафиша Новости Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar

18 августа 2023 11:40
Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar

На этой неделе стриминги предлагают выяснить границы реальности, отыскать пропавших без вести, стать ближе к кумирам и влюбиться в свою противоположность.

Элементарно

15 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто обожает мультфильмы Pixar.

Второй фильм режиссера Питера Сона (первым был «Хороший динозавр») закрывал Каннский кинофестиваль и был принят прессой не без разочарования. Сюжет мультфильма разворачивается в мегаполисе, где мирно живут четыре стихии: вода, земля, огонь и воздух. Главное правило городского общества: стихии не смешиваются. Однако, как известно, противоположности притягиваются, так что однажды огненная девушка Эмбер встречает водного парня Уэйда, и между ними возникают чувства. Фестивальные критики увидели в истории слишком много мелодраматизма и отметили, что она в целом представляет собой нагромождение привычных пиксаровских ходов. Позднее с выходом в прокат анимационная картина смогла расположить к себе больше рецензентов. Так или иначе, потрясающее мастерство художников студии ни у кого не вызвало вопросов. Пусть мультфильм о симпатичной парочке, решившей отойти от привычных норм общества, вряд ли войдет в топы критиков, но почти наверняка он не сможет оставить равнодушными зрителей помладше. На стриминге Disney мультфильм ожидается в сентябре.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Элементарно

Гипнотик

17 августа, Okko, ivi

Кому смотреть: тем, кто любит олдскульные триллеры с закрученным сюжетом.

Новый фильм Роберта Родригеса, погостив в российских кинотеатрах, выходит на стримингах. Снятая на техасской студии режиссера картина рассказывает историю детектива Дэнни Рорка, который преследует человека с экстрасенсорными способностями в надежде узнать, где находится его пропавшая дочь. Герой Бена Аффлека обнаруживает себя внутри фильма с навязываемым сюжетом и делает все, чтобы вырваться. Замысел картины Родригес вынашивал 20 лет, и большинство критиков указывают на то, что она внешне смотрится как раз примерно как экшен-триллер из нулевых. Однако нельзя не оценить того азарта, с которым Родригес подходит к ремеслу. Его трюки с монтажом и движением камеры лаконичны и эффектны, так что выглядят даже вызывающе. Многие критики расценили «Гипнотик» как непреднамеренную пародию на фильмы Кристофера Нолана, но Родригес, создавая киноиллюзию, все-таки и смеется почаще и машет руками поменьше. Если искать переклички, лучше вспомнить «Час расплаты» Джона Ву, где главную роль тоже сыграл Бен Аффлек.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Гипнотик

Без обид

15 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто давно мечтал увидеть звезду «Голодных игр» в легкой комедии.

Комедия с Дженнифер Лоуренс хорошо показала себя в международном прокате, хотя и не стала хитом. Запланированный на октябрь релиз на Netflix должен добавить фильму больше поклонников. Лоуренс играет девушку, у которой дела в последнее время не клеятся: ее авто конфисковали, работы толком нет, а долгов накопилось столько, что власти грозятся забрать ее дом. Она решается на авантюру: богатая пара просит ее за деньги начать встречаться с их сыном, который никак не может повзрослеть и раскрепоститься. Жанр комедии вовсю использует обаяние и харизму Лоуренс. Наиболее проницательные критики заметили, что комедийный талант актрисы долгое время оказывался нереализованным в кино, хотя сам по себе очевиден. Тот, кто натыкался на интервью с Лоуренс, знает, что ее непосредственность и чувство юмора способны сделать любое ток-шоу в разы веселее.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Без обид

Диагноз «Везучая»

16 августа, more.tv, Wink, Кинопоиск

Кому смотреть: любителям отечественных комедий.

Еще одна комедия, на этот раз российского производства, выходит онлайн в формате сериала. Аглая Тарасова Лед») играет отвязную красотку Лику, у которой есть необъяснимая суперспособность приносить удачу. Этим даром Лика прославилась среди любителей легких денег: они берут ее в долю, а она служит им талисманом на деле. Когда криминальный авторитет решает поймать девушку и использовать ее удачу только для себя, она объединяется с Антоном (Кирилл Кяро), бухгалтером, которого невезения преследуют только так. Вместе они пускаются в авантюру, включающую одно похищение, один побег из зала суда и кучу денег. Сериал поставил режиссер Кирилл Кузин, известный такими проектами, как «Лондонград. Знай наших», «Сергий против нечисти» и др. Сценаристом выступил Владимир Батрамеев («Карпов», «Регби»). Одну из ролей в сериале также сыграла Полина ГухманМерзлая земля»). Всего в шоу будет восемь эпизодов.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Диагноз «Везучая»

Приют

18 августа, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит подростковые детективы.

Очередная адаптация одной из книг Харлана Кобена, главного детективного писателя Америки по версии NYT. Кобен активно сотрудничает со стримингами: только Netflix снял по его произведениям уже семь проектов, включая зрительски довольно успешные «Невиновен» с Марио Касасом и «Безопасность» с Майклом С. Холлом из «Декстера». «Приют» — это экранизация его одноименного романа, который рассказывает историю тинейджера Мики Болитара. Он переезжает в новый городок в штате Нью-Джерси после смерти отца и знакомится с новыми друзьями. Странная местная женщина говорит ему, что отец, погибший в автокатастрофе у него на глазах, на самом деле жив. Мики предстоит выяснить, как смерть его отца связана с серией исчезновений людей в городке. Харлан Кобен сам выступил шоураннером сериала наряду с Алленом Макдональдом («13 причин почему»). Всего в первом сезоне запланировано восемь эпизодов.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Приют

Убийственный подкаст

17 августа, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто любит «Убийства в одном здании».

Еще один подростковый детектив на этой неделе — дебют Софи Каргмэн («Мыслить как преступник»). Тру-крайм-подкасты уже не раз подвергались критике и даже становились объектом шуток в таких шоу, как «Убийства в одном здании» и «Основано на реальных событиях». «Убийственный подкаст» тоже пытается играть на этой территории. По сюжету, Сьюзи, всегда умевшая разгадывать детективные загадки, запускает свой подкаст. В нем она делится с немногочисленными слушателями о нераскрытых преступлениях. Однажды ей удается самой раскрыть настоящее дело о похищении человека. СМИ берут у нее интервью, и подкаст становится популярным. Однако одну вещь от своих слушателей Сьюзи скрыла: похищение она подстроила сама, и теперь ей придется столкнуться с последствиями своего обмана. Зарубежные критики остались от фильма не в восторге, посчитав, что слишком много возможностей было упущено режиссером. Однако многие отметили уютную атмосферу этого подросткового тру-крайма и схожесть главной героини, сыгранной Кирси Клемонс, с другой американской сыщицей — Нэнси Дрю.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Убийственный подкаст

Урок

15 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто любит триллеры, особенно если речь в них идет о писательском ремесле.

Скромный британский триллер снят режиссером Элис Тротон по оригинальному сценарию Алекса Маккита. По сюжету, Лиам, мечтающий стать писателем, устраивается репетитором к сыну своего главного кумира, признанного автора романов, в надежде больше узнать о нем для дипломной работы. Хозяин дома недавно пережил утрату — другой его ребенок утонул в озере, — так что он не особо желает заводить новые знакомства. Лиаму, однако, удается найти общий язык с женой писателя. Амбициозный автор ввязывается в историю, сотканную из секретов и обмана. Для британки Тротон («Доктор Кто»), долгое время работавшей на телевидении, «Урок» стал дебютом в полном метре. Премьера картины состоялась на кинофестивале Tribeka. В фильме сыграли Ричард Э. Грант, номинированный на «Оскар» за роль в картине «Сможете ли вы меня простить?», и восходящая звезда Дэрил Маккормак, которого зрители могут помнить по небольшой роли в сериале «Острые козырьки» и ромкому «Любовь по вызову» с Эммой Томпсон. Критики особенно оценили игру актеров, а также отметили созданный режиссером темп повествования, работающий на саспенс.

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
Урок

Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
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Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Читать далее 18 августа 2023
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