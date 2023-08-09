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Киноафиша Новости В России выйдет историческое фэнтези с Ольгой Куриленко «Будика — королева воинов»

В России выйдет историческое фэнтези с Ольгой Куриленко «Будика — королева воинов»

9 августа 2023 15:33
В России выйдет историческое фэнтези с Ольгой Куриленко «Будика — королева воинов»

Актриса сыграла кельтскую воительницу, потерявшую семью.

Прокатная компания «Экспонента» объявила о российском релизе исторического фэнтези с Ольгой Куриленко «Будика — королева воинов». Британская приключенческая экшен-драма попадет в отечественные кинотеатры 2 ноября.

В центре сюжета — воинственная кельтская королева Будика (Куриленко), которая правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом (Клайв Стэнден). После того как римляне вероломно казнят ее супруга и дочерей, она объединяется с варварами. Они нарекают Будику своей царицей и просят ее возглавить восстание против общего врага. Заручившись поддержкой бесстрашного воина Вольфгара (Петер Францен), Будика собирает огромную армию с целью принести разрушение римским поселениям и обеспечить свободу варварским народам.

В России выйдет историческое фэнтези с Ольгой Куриленко «Будика — королева воинов»

Вместе со звездой «Кванта милосердия», «Обливиона» и «Черной вдовы» в фильме сыграли Рита Ташингэм, Ник Моран, Люси Мартин, Джеймс Фолкнер, Гарри Киртон, Лео Грегори и Энди Беквит. Автором сценария и режиссером выступил жанровый мастер Джесси Джонсон — постановщик «Британского психопата», экшен-дилогии «Коллекторы» и остросюжетного боевика «Тройная угроза», в котором сыграли Тони Джа, Ико Уайс, Скотт Эдкинс и Майкл Джей Уайт.

Фото: Bleiberg Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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