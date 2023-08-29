Восемь незнакомцев охотятся за золотыми «Жигулями» в трейлере сериала «Пять копеек»

Стриминговый сервис Premier представил трейлер приключенческого комедийного сериала «Пять копеек».

По сюжету, 19 апреля 1970 года АвтоВАЗ выпустил в свет первую модель своей легендарной линейки «Жигули», получившую в народе ласковое прозвище «Копейка». В последующие 18 лет завод произвел почти пять миллионов подобных машин, снискавших огромную любовь у автомобилистов СССР и зарубежья. Но мало кому известно, что первые пять «Копеек», сошедших с конвейера АвтоВАЗа, скрывают в себе драгоценный секрет: механик предприятия спрятал в бензобак одной из них несколько килограммов золота, которые и по сей день дожидаются своего нового владельца внутри автомобиля. Узнав о спрятанном сокровище, восемь авантюристов отправляются в путешествие по шести городам России, чтобы отыскать все пять машин и завладеть золотом.

Главные роли в шоу сыграли Софья Присс, Никита Волков, Роман Курцын, Алина Алексеева и Вольфганг Черни. Режиссером выступает Александр Назаров, наиболее известный по альманаху «ВСЛУХ!» и комедии «Адаптация».

Дата премьеры «Пяти копеек» пока неизвестна.