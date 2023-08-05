20 персонажей комиксов, которых Джеймс Ганн уже выбрал для будущей киновселенной DCU

Обновленная DCU начинается с «Главы первой: Боги и монстры». Согласно стратегии, такие топовые персонажи, как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, будут проводниками малоизвестных героев со страниц комиксов на экраны. В честь дня рождения Ганна рассказываем о «новичках», которые точно появятся в грядущих фильмах и сериалах.

Первым проектом DCU станет анимационный сериал, в котором Аманда Уоллер собирает группу не самых положительных героев, чтобы использовать их способности во благо. Да, Аманда Уоллер и ее компании головорезов уже конкурируют с Суперменом по популярности в экранизациях DC. Несмотря на то что это мультфильм, кастинг проводился со всей серьезностью. Джеймс Ганн планирует собрать не менее универсальную команду актеров, чем «Отряд самоубийц», которые будут и озвучивать своих персонажей для анимации, и играть их в фильмах и сериалах. «Существа коммандос» состоят из 7 эпизодов, сценарий к которым написал Ганн. На данный момент планируется выпустить его в 2024 году.

Рик Флаг – старший

Возглавит «Существа коммандос» Рик Флаг – старший, отец того самого Рика, которого мы уже видели в дилогии «Отряд самоубийц». В комиксах он стал первым, кто организовал группу преступников, чтобы было не жалко пустить их в расход во время самоубийственных миссий еще во времена Второй мировой войны. А Аманда Уоллер со временем стала его преемницей, также его дело продолжал сын Рик, а затем и внук, тоже Рик. На роль самого старшего Флага выбран Фрэнк Грилло, который ранее играл Кроссбоунса в MCU.

Фрэнк Грилло

Нина Мазурская

По одной из версий, Нина – это супергероиня, ставшая похожая на амфибию в результате экспериментов отца. В детстве у нее были серьезные проблемы с легкими, и, чтобы предотвратить преждевременную смерть, ее отец, гениальный ученый, наделили ее способностью дышать под водой, а также выносливостью и суперсилой. Когда девочка выросла, она вместе с оборотнем Уорреном Гриффитом и вампиром Винсентом Велькоро поступила на службу в США для участия в войне с Гитлером, после чего ее отец собирался вернуть всех троих к нормальной жизни и человеческой внешности. Но правительство решило, что в качестве монстров они еще пригодятся, и поместило их в стазис. В других комиксах Мазурская сама была ученой, у которой погибла дочь еще в детстве. Нина стала проводить эксперименты по созданию монстров, но ее первые творения сходили с ума. Она учитывала ошибки и работала над следующими, а в какой-то момент и себя сделала амфибией. Неизвестно, какую из версий этой героини выбрали для сериала, но ее точно сыграет актриса Зои Чао.

Нина Мазурская в комиксах

Эрик Франкенштейн

Этот персонаж DC вдохновлен всем известным Франкенштейном из романов Мэри Шелли. В комиксах он был неоднозначным существом, которое в разные периоды то лично убивало Гитлера, то вступало в борьбу с Суперменом и порой наводило беспорядки в Готэме. Франкенштейн бессмертен, невероятно силен и может заменять собственные конечности. В киновселенной DCU этого героя воплотит американский актер Дэвид Харбор.

Дэвид Харбор

Невеста Франкенштейна

Также написанная Мэри Шелли, а затем появившаяся в комиксах. В разное время она была то женой Эрика и матерью их сына, то одинокой шпионкой, отвергнувшей Эрика, для которого была создана. Обладает сверхсилой, бессмертием, невероятной выносливостью, а также является метким стрелком и бойцом. Сыграет ее британская актриса Индира Варма.

Леди Франкенштейн в комиксах

Доктор Фосфор

Доктор Алекс Сарториус мутировал из-за облучения, в результате которого стал вырабатывать радиацию и обрел сверхчеловеческую выносливость. За произошедшую с ним трагедию он собирался мстить всему Готэму, поэтому главным его врагом является Бэтмен. В комиксах он успел побывать в Аркхеме и тюрьме Блэкгейт, а также поработать с другими известными суперзлодеями. Роль доктора Фосфора исполнит известный американский актер Алан Тьюдик.

Алан Тьюдик

G.I. Робот

G.I. – это название для шести разных версий роботов. Первый был создан как сверхсекретное оружие в военное время, у него обязательно должен был быть партнер-солдат, как и у второй версии. Поледующие реинкарнации были более самостоятельными и развитыми, но стали использоваться такими известными злодеями, как Максвелл Лорд и Лекс Лютор. Робот полностью автономен и по сути представляет собой механического солдата, который состоит из оружия и брони. В киновселенной DCU роботом станет Шон Ганн.

Один из G.I. Роботов в комиксах

Принцесса Илана Ростович

Илана также станет частью «Монстров коммандос», однако она никогда не существовала в комиксах. Джеймс Ганн создал персонажа специально для мультсериала, поэтому никаких подробностей о ней пока нет. Но озвучивать ее будет болгарская актриса Мария Бакалова, которая прославилась благодаря сиквелу «Бората». Она уже успела поработать с Джеймсом, подарив свой голос собаке Космо в новогоднем спешеле и триквеле «Стражей Галактики». А Ганн, как известно, друзей не забывает и зовет их из проекта в проект.

Мария Бакалова

Следом за анимационным сериалом в июле 2025 года должен выйти первый фильм перезапуска «Супермен: Наследие». Эта картина не будет рассказывать о становлении супергероя, а ее действие начнется в мире, где уже есть множество других сверхлюдей.

Режиссером и сценаристом также выступит Джеймс Ганн.

Супермен

Увы, к великому сожалению фанатов, Генри Кавилл больше не будет изображать человека из стали в DCU. В перезапуске Супермен должен быть моложе и совершенно другим. Ганн хочет добавить этому персонажу эмоциональности и метаний между его инопланетным совершенством и простой человечностью, которую ему привили земные родители. Новым Суперменом уже стал Дэвид Коренсвет. Американский актер пробовался на эту роль еще при запуске «Человека из стали», а на этот раз умудрился обойти Николаса Холта и Джейкоба Элорди.

Дэвид Коренсвет

Лоис Лейн

Супермен без Лоис Лейн – деньги на ветер. Криптонцу, как обычно, полагается девушка, на этот раз бойкую журналистку сыграет Рейчел Броснахэн, звезда популярного сериала «Удивительная Миссис Мейзел». На роль также претендовали Эмма Маки и Фиби Дайневор.

Рейчел Броснахэн

Лекс Лютор

Нельзя просто так взять и забыть главного земного врага Кларка Кента. Джеймс и Питер подтвердили, что в «Супермене: Наследие» появится Лекс Лютор, но не уточнили масштаб его роли. Также неизвестно, кто сыграет столь известного персонажа. По слухам, на нее претендуют братья Александр и Билл Скарсгарды.

Лекс Лютор в комиксах

Орлица

Также известна как Девушка-ястреб и Леди-ястреб. На страницах комиксов несколько женщин были под псевдонимом Орлицы, поэтому версий о ее происхождении множество. Изначально она была египетской принцессой, которая после проклятья стала перерождаться в разные личности и разные эпохи. По другой версии, она прибыла на Землю вместе с мужем с планеты Тангар, где они обосновались и вступили в «Лигу справедливости». Героиню воплотит Изабела Мерсед, которая также задействована в марвеловской картине «Мадам Паутина».

Изабела Мерсед

Мистер Потрясающий

Под этим именем в комиксах были два персонажа – Терри Слоан и Майкл Холт. По сюжету, оба просто гении, легко получающие докторские степени и в свободное время серьезно занимающиеся физической подготовкой. Но история первого из них заканчивается огромным состоянием, а Майкл теряет жену и ребенка в аварии, после чего вдохновляется историей как раз Терри Слоана и решает стать следующим Мистером Потрясающим. Позже он стал лидером «Общества Справедливости Америки» и создал искусственный интеллект – Т-Сферу. На роль этого персонажа уже выбран Эди Гатеги, ранее воплотивший Дарвина в фильме «Люди Икс: Первый класс».

Эди Гатеги

Зеленый Фонарь

Зеленый Фонарь – это имя для множества вымышленных персонажей. Одного из них, Хэла Джордана, мы уже видели в сольном фильме с Райаном Рейнольдсом. В перезапуске же внимание будет сосредоточенно в первую очередь на Гае Гарднере. Отец часто избивал Гая, он рос агрессивным и злобным, в то время как его старший брат стал полицейским. После трагедии, в результате которой брат покончил с собой, Гай взялся за ум и стал помогать людям учиться контролировать свой гнев. Он был выбран как достойнейший силы зеленых фонарей, но способности случайно перехватил Хэл, а затем Джон Стюарт. Гарднер тем временем успел сначала поработать с Зеленой стрелой, а затем стать оружием генерала Зода в войне с Суперменом. В фильме Гая Гарднера сыграет Нэйтан Филлион, который уже давно сотрудничает с Ганном. Он ненадолго появлялся в сиквеле «Отряда самоубийц» и в третьих «Стражах Галактики».

Нэйтан Филлион

Метаморфо

Авантюрист Рекс Мейсон подвергся воздействию радиоактивного метеорита, после чего получил способность преобразовать свое тело в любые химические соединения. Взяв имя Метаморфо он искал лекарство, считая себя уродом. В разное время он успел поработать с «Аутсайдерами» и «Лигой справедливости». В DCU Метаморфо сыграет звезда сериала «Барри» Энтони Кэрриган, который всегда немного ассоциировал себя с этим персонажем из-за алопеции.

Энтони Кэрриган

Остальные детали сюжета «Супермена: Наследие» пока не раскрыты.

Бэтмен и Робин

Где Супермен, там и Бэтмен. Мститель в костюме летучей мыши также удостоен полнометражного фильма, но с фокусом на Робина. Точнее, на ту версию Робина, которой является сыном Брюса и Талии аль Гул – Дэмиен Уэйн. Эта картина будет основана на комиксе «Бэтмен: Отважный и смелый», который уже был адаптирован в сериале. Юный Робин также появляется в анимационном приключении «Харли Квинн» на HBO. Кто сыграет Уэйнов, пока неизвестно, как и дата выхода фильма. Примечательно, что Паттинсон свой плащ пока не собирается вешать на гвоздь, сиквел с ним все еще планируется, но он не будет появляться в других проектах DCU.

Талия, Дэмиен и Брюс в комиксах

Супергерл

Кара Зор-Эл также получит сольный фильм под названием «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». В комиксах она является кузиной Супермена, которую отправили с Криптона на Землю следом за ним. Она обладает теми же суперспособностями и довольно часто является героиней различных фильмов и сериалов. Одно из ее последних появлений состоялось во «Флэше» 2023 года, ее сыграла Саша Калле. Неизвестно, вернется ли она к роли, о картине пока нет никаких подробностей.

Саша Калле в образе Супергерл в фильме «Флэш»

Крипто

Еще один криптонец, который, вероятно, появится в DCU. Официального подтверждения нет, но всем известно, как Ганн любит животных и как зрители полюбили Космо в Marvel. К тому же Джеймс в интервью уже шуточно предложил роль Крипто актеру Крису Пратту. В комиксах пес Крипто обладает почти теми же суперспособностями, что и Супермен, которому он является верным помощником в борьбе со злом. Ранее DC уже выводили животных на передний план в мультфильме «Суперпитомцы», который собрал неплохую кассу и рейтинг выше среднего.

Крипто в «Суперпитомцах»

Болотная тварь

Собственного фильма-предыстории в жанре хоррор-триллера ожидает и такой персонаж, как Болотная тварь. Под этим именем на страницах комиксов было несколько героев, и неизвестно, на каком из них сконцентрируются Ганн и Сафран. Болотная тварь – неоднозначная личность, которая в разное время была как злодеем, так и супергероем. Он обладает сверхсилой, практически неуязвима и умеет управлять флорой, отчасти напоминая Ядовитого Плюща. Он уже несколько раз появлялся в экранизациях, самыми яркими появлениями можно считать уже закрытый сериал 2019 года «Болотная тварь» и несколько эпизодов в мультсериале «Харли Квинн». Кто сыграет персонажа на этот раз и когда выйдет фильм, пока неизвестно.

Болотная тварь в анимационном сериале «Харли Квинн»

Бустер Голд

Он же Золотой Ускоритель, появился в комиксах еще 1986 году как часть команды «Лига справедливости», позже также известен как союзник Синего Жука. Хотя этот персонаж является пришельцем из будущего, который использует свои знания для создания образа героя, он, подобно Бэтмену, является человеком без сверхспособностей. Супергероем его делает отличная физическая подготовка и особое снабжение, благодаря которому он способен на невероятные вещи. История Золотого Ускорителя будет показана в отдельном сериале, дата премьеры которого еще не запланирована.

Бустер Голд в комиксах

Авторитеты

Поскольку работа над новой киновселенной ведется с оглядкой на Marvel, то первая глава не могла обойтись без фильма о команде супергероев. Но «Лига справедливости» сейчас вызывает только негативные реакции, поэтому Ганн, любитель вытащить на свет позабытых аутсайдеров, выбрал «Авторитетов». О них существовала малоизвестная (во всяком случае, в России) серия комиксов, которая по духу ближе всего к «Пацанам» и «Неуязвимому». В презентации DCU Ганн анонсировал фильм о них с особым энтузиазмом. По его словам, он очень много работал над их историей и эти супергерои совершенно другие: они считают мир сломанным и берут починку в свои руки, следуя собственным правилам. Со стороны может показаться, что правил и вовсе нет, когда, например, Авторитеты убивают глав государства или иных людей. Учитывая сбои в моральном компасе и радикальные методы, скорее всего, фильм выйдет с рейтингом 18+.

Авторитеты в комиксах

Также частью DCU станут уже знакомые персонажи, ранее появлявшиеся в фильмах и сериалах: Джон Экономос, Эмилия Харкорт, Аманда Уоллер (получит отдельный сериал), Миротворец, Вигилант, Ласка, амазонки с острова Темискира (полноценный сериал). Все актеры вернутся к своим ролям.