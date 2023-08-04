Отмененный «Бэтмен» Бена Аффлека включал 80-летнюю мифологию супергероя

Бен Аффлек задействовал сюжетные элементы из всей 80-летней мифологии Бэтмена при написании своего сценария к сольному фильму о супергерое, который так и не был реализован. Об этом рассказал бывший специалист по раскадровкам студии DC Джея Олива в новом интервью для Inverse:

«Я не могу раскрыть многих подробностей, но это было чертовски круто. Я работал над множеством фильмов о Бэтмене. Эта картина выделялась среди прочих тем, что она связывала воедино множество действительно классных сюжетов из истории героя, которые никогда по-настоящему не исследовались в экранизациях. Это было потрясающе».

По его словам, Аффлек собирался подойти к адаптации комиксов с новой точки зрения:

«Сценарий представлял собой историю, которая на самом деле никогда не появлялась в комиксах. Но он основывался на множестве сюжетов о Бэтмене, появившихся за последние 80 лет. Бен подошел к ним с новой точки зрения. Это было очень умно. В этом тексте было много моментов, которые мне действительно понравились. Я бы хотел, чтобы этот фильм однажды вышел в свет».

Олива также отметил, что Аффлек и его соавторы Крис Террио и Джефф Джонс написали несколько черновиков сценария, поэтому он не видел всех их наработок.

Ранее оператор Роберт Ричардсон рассказал, что действие фильма должно было развернуться в лечебнице «Аркхэм». В повествовании речь шла о психологических заболеваниях Брюса Уэйна. Аффлек был вынужден отказаться от фильма по личным причинам. Позже этот проект был заменен на «Бэтмена» (2022) Мэтта Ривза.