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Киноафиша Новости Терренс Малик доволен тем, как продвигается работа над его новым фильмом «Путь ветра»

Терренс Малик доволен тем, как продвигается работа над его новым фильмом «Путь ветра»

11 августа 2023 16:37
Терренс Малик доволен тем, как продвигается работа над его новым фильмом «Путь ветра»

Библейский эпос о жизни Иисуса Христа находится на этапе постпроизводства уже четыре года.

Продюсер Алекс Боден поделился новостями о предстоящем фильме Терренса Малика The Way of the Wind («Путь ветра»). В новом интервью для Variety он заявил, что режиссер доволен тем, как продвигается работа над проектом:

«В настоящий момент работа на площадке завершена, поэтому у команды много задач по монтажу. У нас потрясающий актерский состав. Съемки проходили в нескольких разных странах. С точки зрения производства, это фантастическое достижение. Терренс очень доволен тем, что у него получается, как я слышал. Но никаких анонсов мы пока что сделать не можем».

Постпроизводство The Way of the Wind продолжается уже четыре года. Фильм представляет собой библейский эпос, переосмысляющий несколько эпизодов из жизни Иисуса Христа (Геза Рериг). В картине также снялся Марк Райлэнс, исполнивший роль Сатаны. По его словам, Малик предпочитает работать в собственном темпе:

«Я надеюсь, что Терренс в конце концов завершит работу над фильмом. Эта картина похожа на хорошее вино или виски — со временем она становится только лучше. Терренс никуда не спешит. Для него это очень важная история».

Райлэнс добавил, что роль дьявола была уникальным актерским испытанием, которое он мог найти только на съемочной площадке Малика.

Фото: Everett Collection
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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