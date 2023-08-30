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Киноафиша Новости «Убийцы цветочной луны» выйдут в широкий мировой прокат

«Убийцы цветочной луны» выйдут в широкий мировой прокат

30 августа 2023 12:04
«Убийцы цветочной луны» выйдут в широкий мировой прокат

Международные показы фильма стартуют 20 октября.

Студия Apple Original Films объявила о том, что фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет в широкий мировой прокат. Международная премьера картины состоится 20 октября. Ранее панировалось, что лента будет показана лишь в ограниченном числе кинотеатров начиная с 6 октября, а после — добавлена в каталог стримингового сервиса Apple TV+. Вместе с анонсом компания также опубликовала два постера фильма.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в широкий мировой прокат

По мнению Variety, решение выпустить «Убийц цветочной луны» в широкий прокат может быть связано с продолжающейся забастовкой голливудских актеров и сценаристов. Из-за акции протеста звезды фильма, в число которых входят Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун, не будут принимать участия в его рекламной кампании, что может плохо повлиять на коммерческий потенциал проекта. Широкий прокат позволит Apple разрекламировать ленту без привлечения актеров.

«Убийц цветочной луны» повествуют о племени индейцев Осейдж, представители которого один за другим умирают от рук аферистов, мечтающих заполучить находящуюся на их землях нефть. Дебютный показ фильма прошел на Каннском фестивале, где он получил высокие оценки от критиков. В настоящее время средний балл «свежести» картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 97%.

Фото: Apple
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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