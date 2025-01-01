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Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
The Devil Wears Prada 2
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
20th Century Studios
Другие названия
The Devil Wears Prada 2, O Diabo Veste Prada 2
Режиссер
Дэвид Фрэнкел
В ролях
Энн Хэтэуэй
Мэрил Стрип
Эмили Блант
Стэнли Туччи
Кеннет Брана
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