Начались съемки семейного фильма «Пальма 2»

Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия» и дистрибьютор «Централ Партнершип» объявили об официальном старте съемок семейной лены «Пальма 2». Сиквел картины 2021 года, заработавшей в прокате более 340 млн рублей, будет представлять собой эмоциональную историю о приключении верной овчарки и медвежонка в тайге.

В центре сюжета вновь окажется летчик Вячеслав Лазарев. Оставив мир большой авиации, он вместе с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь идет своим чередом, пока однажды в ней не появляется маленький медвежонок, которому дают кличку Мансур. Косолапого похищают местные браконьеры, однако на помощь ему приходит верная овчарка Пальма. Пока Лазаревы занимаются поисками животных, попутно укрепляя свои семейные узы, четвероногие пытаются пробиться через переполненный опасностями лес.

В основной актерский состав вошли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Сергей Гилев, Владимир Ильин, Иван Агапов, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Валерий Скорокосов и Евгения Дмитриева. Как и в случае с первым фильмом, сюжет второй части вдохновлен реальной историей — летчика Андрея Иванова и его медведя Мансура. Оригинальную ленту поставил Александр Домогаров — младший («Пиковая дама: Зазеркалье»). Постановкой продолжения с ним занимается Владимир Кондауров. Съемки продлятся до конца октября и пройдут в Подмосковье и Пермском крае.

Премьера «Пальмы 2» намечена на 24 октября 2024 года.