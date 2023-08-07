Уилл Смит рассказал, как Стивен Спилберг убедил его не отказываться от роли в «Людях в черном»

Уилл Смит признался, что чуть не отказался от роли агента Джея в фильме «Люди в черном» (1997). Во время недавнего выступления на ток-шоу Кевина Харта Hart to Heart актер поведал, что изначально идею сняться в этом картине ему подсказал его менеджер Джеймс Ласситер:

«В период рассвета карьеры, когда я сделал десять картин на своем пике, проекты выбирал для меня Джеймс. У него был глаз на хорошие вещи. Я не хотел сниматься в «В погоне за счастьем», но он меня убедил. Я не хотел сниматься в «Али», но он снова меня убедил. И он же навел меня на «Людей в черном». Я вроде как понял этот фильм, но не горел желанием в нем сниматься. Это произошло на следующий год после выходя «Дня независимости», и я просто не хотел играть в двух фильмах об инопланетянах подряд».

Когда о сомнениях Смита узнал Стивен Спилберг, выступавший продюсером «Людей в черном», он решил развеять их собственными методами:

«Я был в Нью-Йорке. Стивен Спилберг прислал вертолет, который доставил меня к его дому. Тогда же я в первый раз в жизни попробовал лимонад с газированной водой. Можно сказать, что он убедил меня еще на этапе приветствия. После такого невозможно ответить отказом. Наш разговор бы довольно холодным. Он сказал: «Почему ты не хочешь сниматься в моем фильме?» И вокруг повисла тишина. Мне кажется, что если бы он продолжил фразу, то сказал бы: «Клоун, ты же в курсе, что это я сделал «Челюсти» и «Инопланетянина»?»

«Люди в черном» собрали $589 млн при бюджете в $90 млн и укрепили звездный статус Смита.