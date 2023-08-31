Netflix представил финальный трейлер игрового сериала по аниме «Ван-Пис»

Премьера приключенческого шоу о бесстрашных пиратах состоится уже сегодня.

Стрим-сервис Netflix выпустил финальный трейлер игрового ремейка аниме «Ван-Пис».

Шоу расскажет о вечно оптимистичном искателе приключений Луффи (Иньяки Годой), который мечтает завладеть несметными богатствами и стать королем пиратов. Обзаведясь собственным кораблем, он набирает команду из трех бесстрашных авантюристов — Зоро (Макэню), Нами (Эмили Радд), Усоппа (Джейкоб Гибсон) и Санджи (Таз Скайлар). Подняв паруса, герои отправляются на поиски заветного клада — сокровища Ван-Пис.

В новом ролике показано, какие приключения ждут команду Луффи на пути к Ван-Пис. В трейлере также представлены злодеи, с которыми им придется столкнуться — это клоун Багги (Джефф Уорд), Дракула Михок (Стивен Уорд), Арлонг (Маккинли Белчер III) и вице-адмирал морской пехоты Гарп (Винсент Риган). Трейлер отлично передает атмосферу оригинального сериала, наполненного яркими персонажами, приключениями и захватывающим экшеном.

Режиссерами проекта выступили Марк Йобст («Ведьмак»), Тим Соутэм («Лок и ключ»), Эмма Салливан («Вызовите акушерку») и Джозеф Владыка («По волчьим законам»).

Премьера игрового ремейка «Ван-Пис» состоится на Netflix уже сегодня, 31 августа.