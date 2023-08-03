Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года

Дата премьеры: 2 августа

Седьмой полнометражный фильм о знаменитых черепашках расскажет о том, как герои, решив перестать скрываться и жить жизнью обычных подростков, вступают в противостояние с опасным преступным синдикатом и целой армией мутантов.

Продюсером и одним из сценаристов проекта стал известный актер Сет Роген , который также является страстным фанатом мультфильмов про черепашек. Он же озвучил одного из персонажей — бородавочника-мутанта Бибопа, члена банды Суперфлая. Также в работе над фильмом приняли участие Джеки Чан (он озвучил наставника черепашек Сплинтера) и Джон Сина (ему досталась роль носорога Рокстеди).

Судя по всему, это только начало в очередном витке захватывающих приключений отважной четверки. Президент Nickelodeon Брайан Роббинс заявил, что планирует еще несколько фильмов, в том числе сиквел с участием суперзлодея Шреддера.

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Дата премьеры: 17 августа

Еще один полнометражный проект, выросший из мультсериала. Мультфильм расскажет о приключениях двух французских подростков, Адриана и Маринетт, которые обладают супергеройскими способностями и защищают Париж от злодеев.

Режиссерское кресло занял исполнительный продюсер оригинального мультсериала Джереми Заг , который в интервью подтвердил, что полнометражный фильм будет представлять собой смесь из сюжетной линии сериала и предыстории героев.

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Дата премьеры: 24 августа

Идеальный мультфильм для всех любителей мурчащих и мяукающих! Беккет — самодовольный эгоистичный котяра, который по глупости теряет свою девятую жизнь. Беккет умоляет Хранителя вернуть его на землю, в уютную привычную жизнь, и ему это удается, но с одним условием. Беккет получит 10 жизней, в каждой из которых вернется в разных воплощениях и усвоит ценный урок.

Главные роли в проекте озвучили Билл Найи и звезда « Бриджертонов » и « Сексуального просвещения » Симон Эшли .

10 жизней

Дата премьеры: 7 сентября

Забавная история об аутсайдере, который пытается добиться уважения сородичей. Главный герой — воспитанный курами орленок, который однажды отправляется в путешествие и попадает в Птицеград, где находит своих родственников. Там отважному путешественнику предстоит не только показать себя и стать членом элитного Пернатого патруля, но и раскрыть коварный заговор.

Одним из сценаристов проекта стал Роберт Н. Скир, в 1990-х работавший над мультсериалами «Бэтмен», «Люди Икс» и «Человек-паук».

Пернатый патруль

Дата премьеры: 13 октября

Продолжение забавной франшизы DreamWorks Animation о волшебных существах. На этот раз Розочке предстоит узнать, что ее избранник Цветан — в прошлом член бойз-бэнда, с участниками которого (своими братьями!) он не виделся уже много лет. Но когда одного из братьев Цветана похищают злобные завистники, парочка отправляется на помощь.

К озвучке своих персонажей вернулись Анна Кендрик , Джастин Тимберлейк , Зои Дешанель и Кристофер Минц-Плассе , а место режиссера вновь занял Уолт Дорн , работавший над предыдущими частями франшизы.

Тролли объединяются

Дата премьеры: 10 ноября

Первая часть « Побега из курятника » вышла еще в 2000 году и рассказывала об отважной курочке Джинджер, которая решила сбежать с птичьей фермы от жестокой хозяйки. В сиквеле истории мы узнаем о том, как сложилась ее дальнейшая жизнь в идиллическом птичьем заповеднике на острове и какая опасность угрожает уже ее дочери.

Режиссером стал номинант на «Оскар» за приключенческий мультфильм « Паранорман, или Как приручить зомби » Сэм Фелл, а свой голос Джинджер подарила актриса Тэнди Ньютон , прославившаяся фильмом « В погоне за счастьем » и сериалом « Мир Дикого Запада ».

Побег из курятника — 2

Дата премьеры: 22 ноября

Главная героиня — семнадцатилетняя девушка Аша, которая в момент, когда ее королевству грозит опасность, загадывает желание и просит звезды о помощи. Ее отчаянная мольба срабатывает, и девушка получает магическую звезду, в которой сосредоточена мощная космическая энергия. Теперь Аше предстоит защитить свой дом и предотвратить катастрофу.

Режиссером проекта выступил знакомый нам по любимой франшизе « Холодное сердце » Крис Бак , а в написании сценария принимала участие его постоянная коллега Дженнифер Ли , также работавшая над « Зверополисом ». Роли озвучили звезда « Вестсайдской истории » Ариана ДеБос , «капитан «Энтерпрайз» Джеймс Т. Кирк» Крис Пайн и знакомый нам по « Убойным каникулам » Алан Тьюдик .

Заветное желание

Дата премьеры: 22 ноября

Лео — пожилая ящерица, всю жизнь прожившая в террариуме в школе во Флориде. Однажды вместе со своим лучшим другом черепахой Лео решается на побег, чтобы глотнуть долгожданной свободы.

Мультфильм снял работавший над « Монстрами на каникулах » Роберт Шмигель, а главную роль озвучил комедийный актер Адам Сэндлер . Также одного из персонажей озвучит его жена Джеки, которая ранее принимала участие в озвучке «Монстров на каникулах».

Лео

Дата премьеры: 22 декабря

Новый мультфильм студии Illuminaton, известной по франшизам « Гадкий я » и « Тайная жизнь домашних животных ». В центре внимания — семья уток, которая собирается мигрировать из Новой Англии на Багамы. Помимо тяжелого перелета семья сталкивается с еще одной трудностью. Как убедить гиперопекающего отца в том, что это путешествие необходимо?

Главных героев озвучили Кумэйл Нанджиани (« Силиконовая долина », « Оби-Ван Кеноби »), Элизабет Бэнкс (« Голодные игры », « Ангелы Чарли ») и Дэнни ДеВито . А режиссером проекта стал Бенжамин Реннер , который в 2012 году получил номинацию на «Оскар» за работу над трогательным мультфильмом « Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя ».

Миграция

Дата премьеры: 28 декабря

На этот раз богатырям предстоит преодолеть не только пространственные, но и временные границы, ведь по стечению обстоятельств герои отправятся в другую эпоху! Князь Владимир и конь Юлий, как всегда, попадут в неприятности и буквально провалятся сквозь землю, в то время как богатырям придется выручать непутевую парочку.

Режиссерское кресло вновь занять Константин Феоктистов , который работает над франшизой начиная с мультфильма « Три богатыря на дальних берегах », а в написании сценария принял участие Александр Боярский, работавший над самыми первыми проектами серии — « Алешей Поповичем и Тугариным Змеем », « Добрыней Никитичем и Змеем Горынычем » и « Ильей Муромцем и Соловьем Разбойником ».