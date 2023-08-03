Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года
Возвращение любимых черепашек-ниндзя, диснеевский мюзикл от автора «Холодного сердца» и новые приключения богатырей.
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Дата премьеры: 2 августа
Седьмой полнометражный фильм о знаменитых черепашках расскажет о том, как герои, решив перестать скрываться и жить жизнью обычных подростков, вступают в противостояние с опасным преступным синдикатом и целой армией мутантов.
Продюсером и одним из сценаристов проекта стал известный актер Сет Роген, который также является страстным фанатом мультфильмов про черепашек. Он же озвучил одного из персонажей — бородавочника-мутанта Бибопа, члена банды Суперфлая. Также в работе над фильмом приняли участие Джеки Чан (он озвучил наставника черепашек Сплинтера) и Джон Сина (ему досталась роль носорога Рокстеди).
Судя по всему, это только начало в очередном витке захватывающих приключений отважной четверки. Президент Nickelodeon Брайан Роббинс заявил, что планирует еще несколько фильмов, в том числе сиквел с участием суперзлодея Шреддера.
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Дата премьеры: 17 августа
Еще один полнометражный проект, выросший из мультсериала. Мультфильм расскажет о приключениях двух французских подростков, Адриана и Маринетт, которые обладают супергеройскими способностями и защищают Париж от злодеев.
Режиссерское кресло занял исполнительный продюсер оригинального мультсериала Джереми Заг, который в интервью подтвердил, что полнометражный фильм будет представлять собой смесь из сюжетной линии сериала и предыстории героев.
10 жизней
Дата премьеры: 24 августа
Идеальный мультфильм для всех любителей мурчащих и мяукающих! Беккет — самодовольный эгоистичный котяра, который по глупости теряет свою девятую жизнь. Беккет умоляет Хранителя вернуть его на землю, в уютную привычную жизнь, и ему это удается, но с одним условием. Беккет получит 10 жизней, в каждой из которых вернется в разных воплощениях и усвоит ценный урок.
Главные роли в проекте озвучили Билл Найи и звезда «Бриджертонов» и «Сексуального просвещения» Симон Эшли.
Пернатый патруль
Дата премьеры: 7 сентября
Забавная история об аутсайдере, который пытается добиться уважения сородичей. Главный герой — воспитанный курами орленок, который однажды отправляется в путешествие и попадает в Птицеград, где находит своих родственников. Там отважному путешественнику предстоит не только показать себя и стать членом элитного Пернатого патруля, но и раскрыть коварный заговор.
Одним из сценаристов проекта стал Роберт Н. Скир, в 1990-х работавший над мультсериалами «Бэтмен», «Люди Икс» и «Человек-паук».
Тролли объединяются
Дата премьеры: 13 октября
Продолжение забавной франшизы DreamWorks Animation о волшебных существах. На этот раз Розочке предстоит узнать, что ее избранник Цветан — в прошлом член бойз-бэнда, с участниками которого (своими братьями!) он не виделся уже много лет. Но когда одного из братьев Цветана похищают злобные завистники, парочка отправляется на помощь.
К озвучке своих персонажей вернулись Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Зои Дешанель и Кристофер Минц-Плассе, а место режиссера вновь занял Уолт Дорн, работавший над предыдущими частями франшизы.
Побег из курятника — 2
Дата премьеры: 10 ноября
Первая часть «Побега из курятника» вышла еще в 2000 году и рассказывала об отважной курочке Джинджер, которая решила сбежать с птичьей фермы от жестокой хозяйки. В сиквеле истории мы узнаем о том, как сложилась ее дальнейшая жизнь в идиллическом птичьем заповеднике на острове и какая опасность угрожает уже ее дочери.
Режиссером стал номинант на «Оскар» за приключенческий мультфильм «Паранорман, или Как приручить зомби» Сэм Фелл, а свой голос Джинджер подарила актриса Тэнди Ньютон, прославившаяся фильмом «В погоне за счастьем» и сериалом «Мир Дикого Запада».
Заветное желание
Дата премьеры: 22 ноября
Главная героиня — семнадцатилетняя девушка Аша, которая в момент, когда ее королевству грозит опасность, загадывает желание и просит звезды о помощи. Ее отчаянная мольба срабатывает, и девушка получает магическую звезду, в которой сосредоточена мощная космическая энергия. Теперь Аше предстоит защитить свой дом и предотвратить катастрофу.
Режиссером проекта выступил знакомый нам по любимой франшизе «Холодное сердце» Крис Бак, а в написании сценария принимала участие его постоянная коллега Дженнифер Ли, также работавшая над «Зверополисом». Роли озвучили звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос, «капитан «Энтерпрайз» Джеймс Т. Кирк» Крис Пайн и знакомый нам по «Убойным каникулам» Алан Тьюдик.
Лео
Дата премьеры: 22 ноября
Лео — пожилая ящерица, всю жизнь прожившая в террариуме в школе во Флориде. Однажды вместе со своим лучшим другом черепахой Лео решается на побег, чтобы глотнуть долгожданной свободы.
Мультфильм снял работавший над «Монстрами на каникулах» Роберт Шмигель, а главную роль озвучил комедийный актер Адам Сэндлер. Также одного из персонажей озвучит его жена Джеки, которая ранее принимала участие в озвучке «Монстров на каникулах».
Миграция
Дата премьеры: 22 декабря
Новый мультфильм студии Illuminaton, известной по франшизам «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных». В центре внимания — семья уток, которая собирается мигрировать из Новой Англии на Багамы. Помимо тяжелого перелета семья сталкивается с еще одной трудностью. Как убедить гиперопекающего отца в том, что это путешествие необходимо?
Главных героев озвучили Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина», «Оби-Ван Кеноби»), Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Ангелы Чарли») и Дэнни ДеВито. А режиссером проекта стал Бенжамин Реннер, который в 2012 году получил номинацию на «Оскар» за работу над трогательным мультфильмом «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя».
Три богатыря и Пуп Земли
Дата премьеры: 28 декабря
На этот раз богатырям предстоит преодолеть не только пространственные, но и временные границы, ведь по стечению обстоятельств герои отправятся в другую эпоху! Князь Владимир и конь Юлий, как всегда, попадут в неприятности и буквально провалятся сквозь землю, в то время как богатырям придется выручать непутевую парочку.
Режиссерское кресло вновь занять Константин Феоктистов, который работает над франшизой начиная с мультфильма «Три богатыря на дальних берегах», а в написании сценария принял участие Александр Боярский, работавший над самыми первыми проектами серии — «Алешей Поповичем и Тугариным Змеем», «Добрыней Никитичем и Змеем Горынычем» и «Ильей Муромцем и Соловьем Разбойником».