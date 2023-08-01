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Киноафиша Новости Появились новые кадры с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби из фильма «Наполеон»

Появились новые кадры с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби из фильма «Наполеон»

1 августа 2023 15:31
Появились новые кадры с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби из фильма «Наполеон»

Также актеры поделились комментариями о фильме.

Журнал Empire опубликовал порцию свежих кадров из исторического блокбастера Ридли Скотта «Наполеон», на которых запечатлены центральные звезды ленты в лице Хоакина Феникса и Ванессы Кирби. Первый, как известно, сыграл легендарного полководца, а его коллега воплотила образ супруги военачальника Жозефины — именно на их взаимоотношениях построена значительная часть повествования. Ниже приведены комментарии артистов:

«Мы использовали задокументированные слова из их реального развода в церкви. В подобных случаях можно ведь добросовестно реконструировать архивный материал, произнести свои строчки и уйти домой. Но на съемках мы всегда старались удивлять друг друга», — отметила Кирби.

Появились новые кадры с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби из фильма «Наполеон»

«Мы договорились удивлять друг друга, вносить в сцены нечто свежее, потому что нам обоим хотелось избежать приевшихся клише исторических драм. Под последним я подразумеваю тщательно выверенные и разыгранные моменты», — поддержал ее Феникс.

Что касается любви между реальными Наполеоном и Жозефиной, то Феникс добавил:

«Не знаю, можно ли это назвать любовью. Понятия не имею, что это было. Но мы всегда поддерживали друг друга, требовали друг от друга вызовов».

Появились новые кадры с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби из фильма «Наполеон»

Цитата актера о режиссере Ридли Скотте, у которого Феникс ранее снялся в «Гладиаторе»:

«У нас с Ридли давно была ностальгическая идея снова объединиться. В молодости я прочувствовал невероятный опыт работы с Ридли над «Гладиатором». Это был мой первый крупный проект. Я очень тосковал по данным ощущениям, поэтому мне хотелось снова попробовать нечто подобное. Когда-то он связывался со мной по поводу других проектов, но все было не тем. Нужно было нечто, что потребует больших усилий от нас обоих».

Премьера «Наполеона» намечена на 22 ноября.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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