Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Барби» станет самым кассовым фильмом Warner Bros, опередив финал «Гарри Поттера»

«Барби» станет самым кассовым фильмом Warner Bros, опередив финал «Гарри Поттера»

28 августа 2023 12:27
«Барби» станет самым кассовым фильмом Warner Bros, опередив финал «Гарри Поттера»

Скорее всего, картина побьет рекорд студии уже сегодня.

Согласно данным Deadline, в этот понедельник, 28 августа, фильм «Барби» Греты Гервиг станет самой кассовой картиной в истории компании Warner Bros. В настоящее время этот титул принадлежит ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» ($1,341 млрд). По итогам прошедшего уик-энда (25-27 августа), общие сборы «Барби» составили 1,34 млрд, а значит всего $1 млн отделяет ее от того, чтобы побить рекорд студии.

Тем временем «Оппенгеймер» Кристофера Нолана увеличил свои сборы до $777,2 млн. На данный момент фильм уже превзошел показатели большинства других картин режиссера, таких как «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод». Картина приближается к тому, чтобы преодолеть знаковый рубеж в $800 млн.

На прошлой неделе Нолан посетил Китай, где провел серию Q&A-сессий и эксклюзивных показов «Оппенгеймера», приуроченных к его скорому релизу в этой стране. Кроме того, на прошедших выходных лента выбилась в лидеры проката на 82 национальных кинорынках, в том числе в Италии, Южной Корее и Греции. Судя по всему, фильм все еще сохраняет большой кассовый потенциал, несмотря на то, что с момента его американской премьеры прошло более месяца.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе» Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе» Читать далее 29 августа 2023
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена» Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена» Читать далее 29 августа 2023
Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов Читать далее 28 августа 2023
Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек» Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек» Читать далее 28 августа 2023
Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама» Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама» Читать далее 28 августа 2023
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать Читать далее 29 августа 2023
Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина» Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина» Читать далее 29 августа 2023
5 киномудростей от Теда Лассо 5 киномудростей от Теда Лассо Читать далее 27 августа 2023
Восемь незнакомцев охотятся за золотыми «Жигулями» в трейлере сериала «Пять копеек» Восемь незнакомцев охотятся за золотыми «Жигулями» в трейлере сериала «Пять копеек» Читать далее 29 августа 2023
Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли Читать далее 29 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше