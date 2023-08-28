«Барби» станет самым кассовым фильмом Warner Bros, опередив финал «Гарри Поттера»

Согласно данным Deadline, в этот понедельник, 28 августа, фильм «Барби» Греты Гервиг станет самой кассовой картиной в истории компании Warner Bros. В настоящее время этот титул принадлежит ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» ($1,341 млрд). По итогам прошедшего уик-энда (25-27 августа), общие сборы «Барби» составили 1,34 млрд, а значит всего $1 млн отделяет ее от того, чтобы побить рекорд студии.

Тем временем «Оппенгеймер» Кристофера Нолана увеличил свои сборы до $777,2 млн. На данный момент фильм уже превзошел показатели большинства других картин режиссера, таких как «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод». Картина приближается к тому, чтобы преодолеть знаковый рубеж в $800 млн.

На прошлой неделе Нолан посетил Китай, где провел серию Q&A-сессий и эксклюзивных показов «Оппенгеймера», приуроченных к его скорому релизу в этой стране. Кроме того, на прошедших выходных лента выбилась в лидеры проката на 82 национальных кинорынках, в том числе в Италии, Южной Корее и Греции. Судя по всему, фильм все еще сохраняет большой кассовый потенциал, несмотря на то, что с момента его американской премьеры прошло более месяца.