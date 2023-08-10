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Киноафиша Новости Сидни Суини подтвердила, что в «Мадам «Паутине» она появится в роли Женщины-паука

Сидни Суини подтвердила, что в «Мадам «Паутине» она появится в роли Женщины-паука

10 августа 2023 14:44
Сидни Суини подтвердила, что в «Мадам «Паутине» она появится в роли Женщины-паука

Актриса пообещала, что грядущий фильм будет значительно отличаться от других кинокомиксов.

Многие детали предстоящего кинокомикса «Мадам «Паутина» пока тщательно засекречены, однако в сети давно ходят слухи, что в фильме будут фигурировать несколько супергероинь, в числе которых Джулия Карпентер — вторая Женщина-паук. Предполагалось, что персонажа сыграла звезда «Эйфории» Сидни Суини, а в недавно опубликованном интервью Variety, взятом у исполнительницы еще до начала актерской забастовки, она официально подтвердила эту информацию. По словам Суини, как только она узнала, кого играет, то сразу же начала усердно готовиться:

«Я чуть не сошла с ума. Чтобы лучше подготовиться, я сразу же рванула в магазин и скупила все комиксы с упоминанием моего персонажа. Несомненно, аудитория еще не знает, насколько наше кино отличается от привычных супергеройских картин».

Главную роль в блокбастере Sony Pictures сыграла Дакота Джонсон; она воплотила саму Мадам «Паутину», также известную как Кассандра Уэбб. По словам продюсера Лоренцо Ди Бонавентуры, в ленте будет показана совершенно новая история происхождения. Если отталкиваться от слухов и попавших в сеть фотографий со съемок, то действие фильма развернется в начале нулевых.

Ключевые роли также исполнили Изабела Мерсед, Селеста О’Коннор, Тахар Рахим, Эмма Робертс, Адам Скотт, Майк Эппс и Заша Мэмет. Режиссером выступила С.Дж. Кларксон («Наследники», «Джессика Джонс»), а сценарий написали авторы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.

Премьера «Мадам «Паутины» намечена на 14 февраля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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