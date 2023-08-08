Умер режиссер «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин

Элайджа Вуд, Стивен Кинг, Гильермо дель Торо и другие звезды выразили соболезнование в связи со смертью постановщика.

Вчера, 7 августа, в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет скончался культовый американский режиссер Уильям Фридкин.

Фридкин родился в Чикаго в 1935 году. Он начал работать в кино в 1960-х, сняв эпизод сериала «Час Альфреда Хичкока» и несколько документальных фильмов в надежде пробиться в художественное кино.

Первым значительным прорывом Фридкина стал комедийный мюзикл «Хорошие времена» (1967) с Шер и ее мужем Сонни Боно в главных ролях. Следующий крупный успех в его карьере случился в 1971 году, когда на экраны вышел легендарный криминальный триллер «Французский связной», удостоенный пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру. Всего через два года после этого Фридкин снял ленту «Изгоняющий дьявола» (1973), снискавшей славу классики жанра ужасов.

Череда громких картин, восторженно принятых критиками и зрителями, сделали Фридкина одной из главных фигур так называемого Нового Голливуда — творческого движения, объединившего энергичных режиссеров, стремящихся к отказу от клишированных студийных жанров в пользу более реалистичного кино. Помимо него, в эту группу входили Питер Богданович, Фрэнсис Форд Коппола, Хэл Эшби и другие постановщики.

Многие известные кинематографисты и деятели других искусств уже выразили свои соболезнования в связи с кончиной режиссера. Например, постановщик фильмов ужасов Элай Рот написал:

«Он был одним из самых выдающихся режиссеров всех времен. Безусловно, «Изгоняющий дьявола» во многом определил мою жизнь».

Стивен Кинг отметил, что очень высоко ценит фильм Фридкина «Колдун» (1977):

«С огромной печалью узнал о кончине необычайно талантливого режиссера Уильяма Фридкина. «Изгоняющий дьявола» великолепен, но для меня настоящей классикой навсегда останется «Колдун».

Гильермо дель Торо назвал Фридкина «Богом кино»:

«Мир потерял одного из Богов кино. Кино потеряло настоящего ученого, а я потерял дорогого, верного и преданного друга. Уильям Фридкин покинул нас. Нам повезло, что он у нас был».

Элайджа Вуд заявил, что Фридкин был «настоящим мастером кинематографа, чье влияние будет ощущаться вечно».

Последним фильмом режиссера стала военная драма «Военный трибунал по делу о мятеже Кейна» с Кифером Сазерлендом, дебютный показ которой пройдет на предстоящем Венецианском фестивале.