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Киноафиша Новости Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордное количество просмотров в истории Disney+

Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордное количество просмотров в истории Disney+

2 августа 2023 15:55
Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордное количество просмотров в истории Disney+

Первый сезон до сих пор является самым популярным шоу Marvel.

Вышедший в понедельник трейлер второго сезона «Локи» установил новый суточный рекорд сервиса Disney+ по количеству просмотров. Проморолик второго сезона самого популярного сериала из киновселенной Marvel был отсмотрен на различных интернет-площадках свыше 80 миллионов раз.

В следующей главе сольных приключений Бога озорства (Том Хиддлстон), главный герой сталкивается с последствиями разветвления мультивселенной, которые ведут к неминуемой катастрофе. Чтобы предотвратить ее, Локи снова объединяется с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон) и отправляется на поиски сбежавшей Сильвии (Софи Ди Мартино). Вместе они окажутся в XIX веке, где встретят очередную версию Канга (Джонатан Мэйджерс) в лице гениального изобретателя Виктора Таймли. Значительно осложнять ситуацию будет неудобный побочный эффект, который начинает происходить с асгардским принцем из-за нарушения законов бытия — теперь он постоянно проваливается во времени.

К знакомым ролям в продолжении вернутся также все основные звезды первого сезона в лице Гугу Эмбаты-Ро, Вунми Моссаку, Юджина Кордеро и Тары Стронг, а в числе новичком — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу») и Рафаэль Касаль («Слепые пятна»). В качестве шоураннера на этот раз выступает Эрик Мартин («Хилы»), а режиссерами всего сезона являются Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, до этого снявшие для Marvel Studios два эпизода «Лунного рыцаря».

Второй сезон «Локи» стартует на Disney+ 6 октября.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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