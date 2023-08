Жестокий стрелок открывает охоту на девушку в трейлере триллера «Капкан. Судная ночь»

Компания «Наше кино» представила дублированный трейлер триллера «Капкан. Судная ночь».

В центре сюжета — обычная девушка Элис (Камилль Роу), заехавшая на круглосуточную заправку посреди ночи. Зайдя в помещение, она замечает вокруг следы крови и множество странных религиозных символов, которые словно бы были расставлены здесь специально. Героиня собирается покинуть это жуткое место как можно быстрее, но внезапно сокрытый в тенях снайпер пускает пулю ей в руку. Оправившись от болевого шока, она замечает, что на кассе заправки стоит рация, через которую с ней пытается связаться стрелок. Преступник сообщает, что хочет отомстить Элис за ее прошлые прегрешения и высокомерие. Девушке предстоит проявить невероятную смекалку и силу воли, чтобы выяснить, кто желает ее смерти.

Главные роли в картине также исполнили Стаса Станич, Джереми Сципио и Дж. Джон Билер. Режиссером является Франк Халфун, ранее снявший фильмы ужасов «Ужас Амитивилля: Пробуждение» и «Маньяк». Одним из продюсеров проекта выступил номинант Каннского фестиваля Александр Ажа, работавший над хоррорами «Зеркала» и «У холмов есть глаза».

Стоит отметить, что данный фильм не имеет отношения к популярной хоррор-франшизе «Судная ночь» (The Purge). В оригинале он называется Night of the Hunted, что можно перевести как «Ночь охоты».

«Капкан. Судная ночь» выйдет в официальный российский прокат 5 октября.