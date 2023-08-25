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Киноафиша Новости Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат

25 августа 2023 16:24
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат

Главные герои переместятся в далекое прошлое и повстречают динозавров.

Дистрибьютор «Вольга», кинокомпания СТВ и студия «Мельница» представили дебютный трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» — очередной главы анимационной франшизы о фольклорных героях. Вместе с этим была оглашена официальная дата премьеры. Приключенческая семейная комедия выйдет в российский прокат традиционно в конце года — 28 декабря.

В новой истории создатели решил в буквальном смысле углубиться к самым корням мироздания. В сказках всегда рассказывается о том, что было «давным-давно», но никогда не говорится о предшествующем периоде. На этот тяжелый вопрос как раз и попытаются ответить три богатыря. Персонажи окажутся в непривычных для себя условиях. Приключения начинаются, когда Горыныч случайно находит маленького динозаврика. В то же время Алеша Попович с Князем и конем Юлием случайно проваливаются сквозь землю в загадочный временной портал. Чтобы вернуть пропавших назад в будущее, великим русским воинам придется в срочном порядке разгадать загадку таинственного Пупа Земли.

Режиссером мультфильма выступил Константин Феоктистов («Иван Царевич и Серый Волк 5», «Три богатыря и Конь на троне», «Конь Юлий и большие скачки»). Сценарий разработали Александр Боярский и Александра Шоха, ранее неоднократно сотрудничавшие с постановщиком.

Фото: «Мельница»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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