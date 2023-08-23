Стартовали съемки сериала «Денискины рассказы»

«Кинокомпания братьев Андреасян» официально объявила о старте съемок экранизации знаменитого произведения Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Премьера семейной комедии состоится в 2024 году.

Место действия — Москва. К старожилу дома на Каретном Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Ежедневно дедушка рассказывает мальчику истории о его ровеснике, проживавшем в совершенно другой эпохе. Рассказы деда Дениса становятся своеобразными порталами в его беззаботное детство советского периода. Истории начинают оживать, и юный внук отправляется в прошлое. Оказывается, что в любые времена у детей много общих черт — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к мироустройству.

В актерский состав продюсерского проекта Гевонда и Сарика Андреасянов вошли Александр Пашутин, Янина Студилина, Константин Крюков, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Роман Панков, Анна Махлина, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Вероника Зверева, Дмитрий Калихов, Варвара Бирюкова, Ольга Волкова и Дмитрий Орлов. Режиссером выступает Артемий Драгунский, внук автора и племянник прототипа ведущего персонажа оригинальных рассказов. Сценарий экранизации написали Гайк Асатрян и Ерзия Ертлес.