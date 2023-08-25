Романтическое знакомство Эмилии Джонс идет не по плану в трейлере триллера «Кошатник»

Кинокомпания Rialto Pictures выпустила трейлер триллера «Кошатник» (Cat Person), основанного на статье Кристен Рупениан для журнала The New Yorker.

В центре сюжета — двадцатилетняя второкурсница Марго (Эмилия Джонс), которая соглашается пойти на свидание с заметно превосходящим ее по возрасту Робертом (Николас Браун). Несмотря на некоторую неуклюжесть кавалера, героиня находит его достаточно милым благодаря красивым глазам и домашним кошкам. Изначально их вечер идет неплохо, но с каждой минутой Марго все больше сомневается в своем выборе мужчины. В конце концов она понимает, что совершила ужасную ошибку. Девушка решает разорвать все контакты с Робертом, однако тот оказывается куда настойчивее, чем она думала. Вскоре его преследования начинают подрывать психическое здоровье Марго.

В фильме также снялись Джеральдин Вишванатан, Хоуп Дэвис, Изабелла Росселлини и другие. Постановщицей выступила Сюзанна Фогель, наиболее известная по сериалам «Маленький огонек» и «Бортпроводница». За работу над последним из них она была удостоена номинации на премию «Эмми».

Дебютный показ «Кошатника» состоялся на фестивале «Сандэнс», где картины получила смешанные отзывы от критиков: в настоящее время ее балл «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 47%.

Премьера «Кошатника» состоится 6 октября.