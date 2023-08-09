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Киноафиша Новости Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой

Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой

9 августа 2023 13:20
Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой

В новых эпизодах Глеб Барнашов попытается достигнуть внутренней гармонии.

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер второго сезона многосерийной драмы «Контакт», в котором авторы продолжают развивать вечную тему отцов и детей. Свежие эпизоды сериала с Павлом Майковым, Ириной Паутовой и Равшаной Курковой начнут выходить на видеосервисе с 24 августа.

В первом сезоне на фоне ухода жены Глеб Барнашов (Майков) отправляется в запой, из-за чего его переводят из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. В дальнейшем главный герой с помощью хитрости пытается наладить контакт с дочкой-подростком Юлей (Паутова). В новых эпизодах протагонист окончательно приходит к осознанию того, что для создания доверительных отношений ему необходимо начать с себя и прийти к внутренней гармонии. Сделать это не так уж просто, потому что на Глеба наваливается новая порция проблем, связанная с взрослеющей дочкой, а также желание вывести на новый уровень отношения с Региной (Куркова).

В остальной актерский состав вошли Алексей Лукин, Карина Александрова, Вильма Кутавичюте, Юрий Кузнецов, Сергей Гилев и Алексей Агранович. Постановкой первого сезона занимался Евгений Стычкин («Нулевой пациент»), а съемки продолжения возглавил режиссер Нурбек Эген («Фандорин. Азазель»).

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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