«Вызов» покорил отметку в 2 млрд рублей кассовых сборов

Фильм стал самой успешной отечественной картиной, выпущенной в прокат не в период новогодних праздников.

Кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила, что общие сборы российской космической драмы «Вызов» превысили отметку в 2 млрд рублей. Фильм посмотрели 6,2 млн зрителей, что сделало его самой успешной отечественной картиной, выпущенной в прокат не в период новогодних праздников, а также самой прибыльной художественной лентой, снятой за пределами Земли.

Ранее «Вызов» занял 50-е место в рейтинге самых кассовых фильмов мирового проката 2023 года по версии интернет-портала The Numbers. В этот список также попала российская семейная комедия «Чебурашка», занявшая 20-е место.

«Вызов» повествует о хирурге Евгении Беляевой (Юлия Пересильд), которая неожиданно получает задание отправиться на МКС и провести сложную операцию пострадавшему на службе космонавту Олегу Богданову (Олег Новицкий). Героиня проходит тщательную подготовку, но, несмотря на все меры, миссия оказывается для нее настоящим испытанием.

Постановщиком фильма выступил Клим Шипенко («Холоп»). Во время производства картины ему и Пересильд действительно пришлось пройти ускоренный курс подготовки космонавтов и полететь на орбитальную станцию, чтобы отнять сцены в условиях реальной невесомости.