Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Вызов» покорил отметку в 2 млрд рублей кассовых сборов

«Вызов» покорил отметку в 2 млрд рублей кассовых сборов

8 августа 2023 12:50
«Вызов» покорил отметку в 2 млрд рублей кассовых сборов

Фильм стал самой успешной отечественной картиной, выпущенной в прокат не в период новогодних праздников.

Кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила, что общие сборы российской космической драмы «Вызов» превысили отметку в 2 млрд рублей. Фильм посмотрели 6,2 млн зрителей, что сделало его самой успешной отечественной картиной, выпущенной в прокат не в период новогодних праздников, а также самой прибыльной художественной лентой, снятой за пределами Земли.

Ранее «Вызов» занял 50-е место в рейтинге самых кассовых фильмов мирового проката 2023 года по версии интернет-портала The Numbers. В этот список также попала российская семейная комедия «Чебурашка», занявшая 20-е место.

«Вызов» повествует о хирурге Евгении Беляевой (Юлия Пересильд), которая неожиданно получает задание отправиться на МКС и провести сложную операцию пострадавшему на службе космонавту Олегу Богданову (Олег Новицкий). Героиня проходит тщательную подготовку, но, несмотря на все меры, миссия оказывается для нее настоящим испытанием.

Постановщиком фильма выступил Клим Шипенко («Холоп»). Во время производства картины ему и Пересильд действительно пришлось пройти ускоренный курс подготовки космонавтов и полететь на орбитальную станцию, чтобы отнять сцены в условиях реальной невесомости.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы 7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы Читать далее 6 августа 2023
Демон терроризирует школьниц в трейлере хоррора «Заклятие. Зло внутри» Демон терроризирует школьниц в трейлере хоррора «Заклятие. Зло внутри» Читать далее 8 августа 2023
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Читать далее 9 августа 2023
Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез» Читать далее 5 августа 2023
На BUBBLE Weekend был презентован фильм «Майор Гром: Игра» На BUBBLE Weekend был презентован фильм «Майор Гром: Игра» Читать далее 8 августа 2023
Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня» Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня» Читать далее 8 августа 2023
Самураи, копы и археологи: 10 лучших боевиков всех времен Самураи, копы и археологи: 10 лучших боевиков всех времен Читать далее 7 августа 2023
Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Читать далее 9 августа 2023
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Читать далее 9 августа 2023
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Читать далее 8 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше