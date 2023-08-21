Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» получил дату премьеры и новый тизер

Потоковый сервис Disney+ представил свежий тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы», в котором оглашена официальная дата премьеры. Масштабное многосерийное фэнтези по мотивам книжного цикла Рика Риордана стартует на стриминге 20 декабря сразу с двух эпизодов. Последующие серии будут выходить в еженедельном формате.

В центре повествования — подросток Перси Джексон (Уокер Скобелл), проживающий в современном мире, не подозревая, что он является сыном Посейдона (Тоби Стивенс) и смертной женщины. Узнав о своем истинном происхождении, он отправляется в лагерь для детей богов. Там полубог знакомится с верными друзьями — Аннабет Чейз (Леа Джеффрис) и Гроувером Андервудом (Арьян Симхадри) — и пытается познать величайшие тайны олимпийцев. Вскоре происходит неожиданное — спустившийся с небес Зевс (Лэнс Реддик) обвиняет юношу в краже своей главной молнии. Чтобы восстановить порядок на Олимпе, Перси в компании приятелей отправляется в опасное путешествие по Америке.

Также в сериале появятся Лин-Мануэль Миранда, Джейсон Манцукас, Джей Дюпласс, Меган Маллалли, Вирджиния Кулл, Глинн Термен, Тимм Шарп, Чарли Бушнелл, Диор Гуджон и Оливея Мортон. Шоураннерами выступили Джонатан И. Стайнберг («Старик») и Дэн Шотц («Видеть»). В отличие от полнометражной дилогии с Логаном Лерманом, Риордан активно вовлечен в производство сериала. Он является исполнительным продюсером шоу и соавтором сценария первых двух эпизодов. Режиссурой занимались Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье»), Джет Уилкинсон («Монахиня-воин») и Андерс Энгстрем («Табу»).