Вышел трейлер драматического триллера «Дорога отчаяния» с Гарретом Хедлундом и Мэлом Гибсоном

Фильм о бывшем заключенном, который вовлекается в бандитские разборки ради спасения девушки.

Киностудия Lionsgate представила дебютный трейлер нуар-триллера «Дорога отчаяния» о двух заблудших душах, оказавшихся в эпицентре криминальных разборок. Главные роли в картине сыграли звезда блокбастера «Трон: Наследие» Гаррет Хедлунд, Уилла Фицджералд, известная по сериалу «Джек Ричер», и двукратный обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон.

Главный герой — бывший заключенный из Миссисипи Рассел Гейнс (Хедлунд), отчаянно жаждущего начать жизнь с чистого листа. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда в его жизни появляется молодая девушка с маленькой дочкой по имени Мэйбен (Фицджералд). Выясняется, что за ней ведется охота, а Рассел вовлекается в эти разборки. Чтобы спасти новую знакомую, главный герой обращается за помощью к своему отцу Митчеллу (Гибсон).

Режиссером выступила инди-постановщица Надин Крокер («Дальше»). Сценарий по мотивам своего романа написал Майкл Фэррис Смит. В остальном актерском составе заняты Райан Херст, Шайло Фернандес, Кэт Фостер, Элла Томас, Вуди МакКлейн, Паулина Гальвес и Валери Джейн Паркер.

Российский релиз «Дороги отчаяния» намечен на 19 октября.